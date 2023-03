Casinò, Sharon Stone sulla nomination agli Oscar '96: "Non volevano farmi gareggiare come protagonista"

L'attrice ha parlato del film del '95 di Martin Scorsese e di come avesse dovuto lottare per essere inserita tra le nomination per "miglior attrice protagonista".

Sharon Stone ha stupito tutti con la sua performance in Casinò, film del 1995 diretto da Martin Scorsese. L'attrice ebbe una nomination agli Oscar del '96 come "miglior attrice protagonista", ma i produttori non avevano questi piani in mente per lei.

"Rimasi molto sorpresa. Mi dissero che avrei potuto gareggiare come miglior attrice non protagonista e solo così avrei vinto l'Oscar. Ma io gli dissi che ero la protagonista del film e quindi volevo gareggiare in quella categoria, non mi interessava di vincere. Volevo che il mio lavoro di cinque mesi con Robert De Niro, Joe Pesci e James Woods significasse qualcosa. Ho dovuto lottare per far valere le mie ragioni" ha dichiarato l'attrice ai microfoni del podcast Table for Two with Bruce Bozzi.

Sharon Stone ha poi aggiunto: "Non mi aspettavo di vincere l'Oscar perchè la gente non pensava a me come un'attrice. Non pensavano che fossi una persona che adora il suo lavoro perchè non vado in giro a dirlo. Non vado in TV o da altre parti a vantarmi di essere un'attrice drammatica". L'attrice ha poi ritenuto speciale la sua esperienza sul set di Casinò, definendo Joe Pesci e De Niro dei veri galantuomini e Martin Scorsese il miglior regista di tutti i tempi.

Alla fine quell'anno a portarsi a casa l'Oscar fu Susan Sarandon per il suo ruolo in Dead Man Walking. Tra le nominate c'erano anche Meryl Streep, Elizabeth Sue e Emma Thompson.