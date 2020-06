Casino Royale, Eva Green e la scena della doccia: a Daniel Craig non piaceva

A Daniel Craig non piaceva la scena della doccia di Casino Royale, sosteneva che Vesper Lynd, interpretata da Eva Green, non si sarebbe dovuta spogliare.

Eva Green ha interpretato Vesper Lynd al fianco di Daniel Craig per la prima volta in Casino Royale; nella scena della doccia Vesper, originariamente, avrebbe dovuto indossare soltanto la sua biancheria intima. A Daniel Craig non piaceva questa scena: l'attore britannico sosteneva che, considerato il suo stato d'animo, Vesper non si sarebbe mai tolta i vestiti prima di entrare nella doccia.

La scena mostra un lato di James Bond che probabilmente non avevamo mai visto prima, tenero e protettivo, e questo era l'aspetto che più aveva colpito Craig, sebbene l'attore avesse inizialmente rifiutato la parte poiché riteneva che il franchise fosse diventato troppo statico e si fosse rifugiato in una formula standard. Cambiò idea leggendo la sceneggiatura e acconsentì a girare il film purché gli sceneggiatori fossero disposti a cambiare la scena della doccia.

Eva Green ha dichiarato in un'intervista: "Vesper è una persona molto ferita, un essere umano complesso ed è questo che mi ha colpito la prima volta che ho letto la sceneggiatura. Lei e Bond sono molto simili, sono entrambi molto coraggiosi e determinati, molto affascinanti e condividono lo stesso senso dell'umorismo e la stessa sensibilità. Credo che la scena della doccia sia una sorta di corona che si posa sulla testa della loro sintonia."

Casino Royale è il ventunesimo capitolo della serie cinematografica del franchise di 007, il primo con Daniel Craig nel ruolo di James Bond dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan. La pellicola è stata adattata dagli sceneggiatori Neal Purvis e Robert Wade che hanno scelto come partner il premio Oscar Paul Haggis. La regia è stata affidata a Martin Campbell, che ritorna a dirigere per la seconda volta un film della serie dopo Goldeneye del 1995.