Casey Affleck, Zooey Deschanel e Walton Goggins nel dramma musicale Dreamin' Wild

Supercast per il dramma musicale Dreamin' Wild: le star Casey Affleck, Zooey Deschanel e Walton Goggins saranno protagoniste del film indie sul duo musicale composto da Donnie e Joe Emerson. Con loro nel cast, Beau Bridges, Jack Dylan Grazer, Noah Jupe e Chris Messina.

Locandina di Zooey Deschanel

Dreamin' Wild, scritto e diretto da Bill Pohlad, racconta la vera storia della famiglia Emerson e il tumulto che seguì al successo del loro album pop-funk autoregistrato con lo stesso nome, che passò in gran parte inosservato fino a quando i critici lo riscoprirono e lo rivalutarono decenni dopo. Oggi, da adulto, Donnie è costretto a confrontarsi con i fantasmi del passato e a fare i conti con il bilancio emotivo che i suoi sogni hanno avuto sulla famiglia che lo ha sostenuto.

Casey Affleck interpreterà Donnie nel presente, mentre Noah Jupe sarà la sua versione adolescente. Walton Goggins sarà Joe adulto, e la sua versione giovane sarà Jack Dylan Grazer mentre Zooey Deschanel si calerà nei panni di Nancy, moglie di Donnie. Beau Bridges sarà Don Sr. e Chris Messina sarà il dirigente della Light in the Attic Records Matt Sullivan.

Casey Affleck smentisce di aver gettato il cartonato di Ana de Armas nella spazzatura

Le riprese di Dreamin' Wild sono attualmente in corso a Spokane, Washington. Dopo aver prodotto pellicole come Brokeback Mountain e 12 anni schiavo, Bill Pohlad ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2014 con Love and Mercy, film biografico sul co-fondatore dei Beach Boys Brian Wilson.