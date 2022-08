Casey Affleck dà il benvenuto in famiglia a Jennifer Lopez su Instagram dopo aver disertato il matrimonio

Casey Affleck non ha partecipato alle celebrazioni per il matrimonio del fratello ben con Jennifer Lopez, ma ha accolto l'attrice e cantante in famiglia con un caloroso post su Instagram.

Casey Affleck ha disertato il matrimonio del fratello Ben Affleck celebrato il Georgia nel weekend, ma ha rimediato con un caloroso post su Instagram in cui "accoglie" Jennifer Lopez in famiglia.

Casey Affleck, 47 anni, è stato avvistato in California nelle stesse ore in cui Ben Affleck e Jennifer Lopez celebravano la loro unione nella proprietà di Affleck a Riceboro, Georgia, ma il giorno dopo ha pubblicato un caloroso post di benvenuto rivolto alla cognata in cui si legge:

"Le cose belle meritano l'attesa. svolte, sconvolgimenti, nuovi inizi e il ritorno di antichi amori. Benvenuta in famiglia. Preparati per la vera follia! Sto scherzando. Jen, tu sei una gemma. Ti amiamo così tanto!!!"

Sabato Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno celebrato la loro unione dopo essersi sposati per la prima volta un mese fa a Las Vegas. Alla cerimonia, officiata dal Jay Shetty, erano presenti parenti e amici inclusa la star Matt Damon e il regista Kevin Smith, ma non Casey Affleck, avvistato a Los Angeles mentre comprava un caffè da Starbucks. Quando un paparazzo gli ha chiesto perché non fosse al matrimonio, lui ha risposto che aveva "altre cose da fare."

Secondo un commento sul post di Casey lasciato dalla sua fidanzata, Caylee Cowan, Casey era a Los Angeles per portare suo figlio Atticus, 14 anni, agli allenamenti di calcio.

"Ehi, se sabato non fossi stato in città per portare Atty all'allenamento di calcio, chi avrebbe aiutato il ragazzo che si è rotto il braccio?" Cowen ha condiviso, riferendosi a un incidente che deve essere accaduto durante l'allenamento. "Sei un brav'uomo. Ti amo."

Casey Affleck ha due figli, Atticus e Indiana, 18 anni, con la sua ex moglie Summer Phoenix.