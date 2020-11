Casa Keaton: Michael J. Fox parteciperà alla reunion della serie

Michael J. Fox e il cast di Casa Keaton danno appuntamento ai fan per la reunion della serie anni '80: siete pronti per un'altra ondata di nostalgia?

È tempo di tornare a Casa Keaton. Michael J. Fox e i protagonisti della serie tv di NBC che vedeva nel cast anche la star di Ritorno al Futuro parteciperanno ad una reunion di beneficenza la prossima settimana come parte dell'iniziativa Stars In The House.

Michael Gross e Michael J. Fox nella serie Casa Keaton

Come riporta anche People, Michael J. Fox (Alex P. Keaton), Michael Gross (Steven Keaton), Tina Yothers (Jennifer Keaton), Meredith Baxter (Elyse Keaton), Marc Price (Irwin "Skippy" Handelman) e Scott Valentine (Nick Moore) saranno tra i membri del cast della popolare sitcom anni '80 che rivedremo sullo schermo per la reunion presentata da Seth Rudetsky e James Wesley.

Casa Keaton: Michael J. Fox è Alex P. Keaton

"Siamo incredibilmente grati ai nostri spettatori per le loro generose donazioni a StarsInTheHouse.com a sostegno del The Actors Fund, che aiuta tutti gli appartenenti alla comunità artistica che necessitano di beni essenziali come il cibo, l'affitto, e le spese mediche. Siamo davvero riconoscenti per il fatto di essere riusciti a raccogliere $15,000 durante la 'Vote-a-thon' di martedì" hanno affermato i due conduttori. "In un periodo come questo che sembra portarci dello stress infinito a livello nazionale, abbiamo riscontrato una propensione del nostro pubblico per le nostre reunion di quella che chiamiamo 'comfort tv', ovvero quegli show di ieri che ci hanno portato così tanta gioia in passato. Alcuni degli episodi più popolari sono stati quelli dedicati a serie come Taxi, Frasier e Melrose Place, e non abbiamo alcun dubbio che quello di Casa Keaton diventerà uno dei più visti in assoluto!"

La reunion di Casa Keaton andrà online martedì 10 novembre (8 p.m. ET, ora americana) sui canali social di People e sul sito sito ufficiale di Stars In The House.