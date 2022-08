Cary Grant: Jason Isaacs interpreterà l'attore nella miniserie Archie

La vita di Cary Grant verrà raccontata in una nuova miniserie britannica in quattro episodi che avrà come protagonista l'attore Jason Isaacs.

Il progetto, destinato alla piattaforma di streaming ITVX, si intitolerà Archie, considerando che il nome di battesimo dell'icona del cinema era Archibald Alexander Leach.

Jason Isaacs, commentando il suo coinvolgimento in Archie, ha dichiarato: "C'è stato un solo Cary Grant e non sarei mai abbastanza stupido da provare a mettermi nei suoi iconici panni. Archie Leach, però, non potrebbe essere più distante dal personaggio che ha inventato per salvare se stesso".

La vita di Cary Grant verrà raccontata a partire dalla sua nascita a Bristol nel 1904, seguendone l'infanzia in estrema povertà, il tradimento compiuto dal padre nei confronti della madre e la morte del fratello maggiore John.

Archie ha poi iniziato a recitare si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha affrontato molti alti e bassi, personali e professionali, tra matrimoni falliti e nomination agli Oscar.

Cary Grant ha recitato in oltre 70 film e la miniserie, scritta e creata da Jeff Pope, ha ottenuto l'approvazione e il sostegno di Jennifer Grant e dell'ex moglie della star di Hollywood.