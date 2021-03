Cary Fukunaga adatterà la serie a fumetti Tokyo Ghost

Mentre il mondo attende di vedere il suo esordio come regista nella saga di James Bond, No Time To Die, Cary Fukunaga annuncia il suo prossimo progetto: l'adattamento della serie a fumetti cyberpunk Tokyo Ghost che l'autore dirigerà e produrrà per Legendary.

Venezia 2015: Cary Fukunaga sul tappeto rosso per Beasts of No Nation

Tokyo Ghost, creata da Rick Remender e Sean Gordon Murphy per Image Comics, è ambientata nell'anno 2089, con l'umanità ormai divenuta interamente dipendente dalla tecnologia che usa come via di fuga dalla realtà. Al centro della storia i pacificatori Debbie Decay e Led Dent, che lavorano sulle Isole di Los Angeles, e ricevono un compito che lo porterà nell'ultimo paese libero dalla tecnologia della terra: la nazione giardino di Tokyo.

Cary Fukunaga, che produrrà il film, si appresta alla ricerca di uno sceneggiatore a cui affidare l'adattamento.

Nel frattempo, restiamo in attesa di vedere finalmente sul grande schermo No Time to Die, la cui uscita è fissata per l'autunno.