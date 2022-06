Cary Fukunaga accusato di molestie sui set: "Deve essere fermato"

Il regista di No Time to Die Cary Fukunaga è stato accusato di comportamento inappropriato con le giovani donne e molestie sui set cinematografici. Fonti anonime della produzione della miniserie AppleTV+ Masters of the Air hanno dichiarato a Rolling Stone che il regista avrebbe compiuto "un abuso di potere assoluto e netto" quando ha interagito con giovani attrici e membri della troupe.

Una foto di Cary Fukunaga

Il suo obiettivo, hanno affermato, è di impegnarsi in relazioni romantiche. Una donna non identificata che secondo quanto riferito è uscita con lui dopo averlo conosciuto sul set avrebbe confessato di essersi sentita sollevata dopo che si sono separati, secondo Rolling Stone. "Quando ho pensato a lui, volevo solo vomitare", ha detto.

L'avvocato del regista 44enne di True Detective, Michael Plonsker, ha negato le affermazioni a Rolling Stone dicendo in una dichiarazione: "Non c'è niente di male nel perseguire amicizie o relazioni romantiche consensuali con le donne. Cary crea un ambiente di lavoro creativo, collaborativo e accogliente per tutti".

Le accuse arrivano dopo che l'attrice e skateboarder 23enne Rachelle Vinberg ha recentemente affermato su Instagram di essere stata avvicinata in modo inappropriato curata da Cary Fukunaga in uno skate park e quando lui le ha proposto di fare un'audizione per uno spot Samsung che stava dirigendo. All'epoca aveva 18 anni, secondo Rolling Stone.

True Detective, Cary Fukunaga: "Lavorare allo show è diventato scoraggiante per via di Nic Pizzolatto"

Plonsker ha rilasciato una dichiarazione, affermando che Fukunaga "ha avuto una relazione romantica molto breve e consensuale con Vinberg che è finita" e ha suggerito che la skateboarder "chiaramente non era felice" dalla separazione. L'avvocato ha anche notato che "nessuno mai - nemmeno una volta - ha espresso tali sentimenti" riguardo alle affermazioni su Fukunaga.

"Ho passato anni ad aver paura di lui", ha scritto Rachelle Vinberg su instaagram a commento di un selfie con Fukunaga su Instagram. "Quest'uomo è un molestatore e ha fatto queste schifezze per anni. Attente, donne".

In seguito Rachelle Vinberg ha citato il regista in una Instagram Story in cui commenta la posizione della Corte Suprema riguardo alla legge sull'aborto dicendo, come riportato da IndieWire: "E mi fa arrabbiare perché a lui non importa delle donne. Le traumatizza soltanto. Ho parlato con molte ragazze. Fottiti, Cary".