Cary Elwes: ricoverato in ospedale dopo essere stato morso da un serpente a sonagli

Cary Elwes è stato morso da un serpente a sonagli nei pressi della sua abitazione; l'attore de La Storia Infinita e di Saw è stato ricoverato in ospedale.

L'attore sarebbe stato portato in ospedale in elisoccorso, in modo tale da poter scongiurare un eventuale pericolo di morte.

Recentemente, Cary Elwes ha recitato in Black Christmas, prodotto da Blumhouse Productions. Vi terremo aggiornati sulle condizioni di salute dell'interprete.