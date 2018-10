Cartoon Network a Lucca Comics & Games 2018

Cartoon Network (canale 607 di Sky) partecipa per il terzo anno consecutivo a LUCCA COMICS & GAMES, il festival di fumetti più grande d'Europa e il secondo al mondo, che si svolgerà a Lucca dal 31 ottobre al 4 novembre. Con un programma ricco di eventi e con due inviati speciali d'eccezione, gli YouTuber Fraffrog e RichardHTT, Cartoon Network si prepara a far vivere ai suoi fan un'esperienza di intrattenimento unica ed emozionante.

Venerdì 2 e sabato 3 novembre, nel Baluardo di San Paolino, avrà luogo un imperdibile appuntamento: dalle 16.30 alle 19.30 verranno proiettati su un gigante ledwall contenuti speciali tratti dagli show cult di Cartoon Network Adventure Time, Steven Universe e Ben 10.

Si comincia con l'attesissima proiezione, in anteprima assoluta per l'Italia, di ADVENTURE TIME - VIENI INSIEME A ME, l'ultima, emozionante avventura in quattro episodi dello show osannato da pubblico e critica di tutto il mondo.

ADVENTURE TIME, lanciata sul canale nel 2010, è tra le serie più amate e longeve di Cartoon Network. Nel corso delle sue 9 stagioni ha saputo conquistare milioni di bambini ed adulti, aggiudicandosi inoltre 20 prestigiosi premi internazionali e 21 nomination. ADVENTURE TIME è oggi un vero e proprio fenomeno pop con oltre 17 milioni di fan su Facebook.

Nell'atteso speciale ADVENTURE TIME - VIENI INSIEME A ME - in onda su Cartoon Network il 16 novembre alle 20.20 - i protagonisti saranno coinvolti nella loro ultima ed epica avventura. Finn, Jake, Marceline e la Principessa Gommarosa dovranno salvare La Terra di Ooo difendendolo da mostri e creature pronte a tutto.

A seguire, per STEVEN UNIVERSE, verrà proiettato in anteprima LA VERA STORIA DI ROSE, l'episodio speciale che svela il passato della madre di Steven. La puntata andrà in onda su Cartoon Network il 19 novembre alle 19.55. Lo show, nato dalla penna di Rebecca Sugar, ha come protagonista Steven, un buffo e paffuto ragazzino che fa parte delle Crystal Gems, un team di supereroine che lottano contro il male. Nonostante la sua inesperienza spesso è proprio Steven a trovare il modo più originale per salvare la situazione. Per gli amanti di BEN 10, il ragazzo che grazie all'orologio Omnitrix riesce a trasformarsi in dieci potentissimi alieni, verrà proiettato l'episodio speciale OMNINVASIONE, finale della seconda stagione.

Non mancherà inoltre uno spazio dedicato al canale Turner Adult Swim, con una proiezione speciale di due spassosi episodi tratti da Rick and Morty. Lo show - creato da Justin Roiland e Dan Harmon - vede come protagonista Rick Sanchez, uno scienziato geniale e pazzo che trascina il suo timido nipote in pericolose e bizzarre avventure intergalattiche. Quest'anno la serie si è aggiudicata 2 Annie Awards ed è stata recentemente premiata agli ultimi Emmy Awards nella categoria Outstanding Animated Program. Dal momento del suo lancio negli Stati Uniti, RICK AND MORTY è diventato un fenomeno mondiale, confermandosi una delle serie più seguite ed amate degli ultimi anni.

Sabato 3 novembre, a partire dalle 11.00, avrà luogo la Cartoon Network Parade. I personaggi più amati del canale, come Finn e Jake di ADVENTURE TIME, le Powerpuff Girls, Gumball, il suo amico Darwin de LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL e Ben 10, sfileranno, infatti, per le strade di Lucca partendo dal Baluardo di San Frediano fino ad arrivare al Baluardo di Santa Croce. A guidare la parata, i RAGGI FOTONICI, l'amato gruppo musicale specializzato in colonne sonore e sigle di cartoni animati, composto da Mirko Fabbreschi, Laura Salamone e Dario Sgrò. La "cartoon band" intonerà le sigle più celebri degli show del canale, esibendosi in un vero e proprio concerto itinerante per le antiche mura di Lucca.

