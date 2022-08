Carter, su Netflix in streaming da oggi

Carter, il nuovo action thriller coreano post pandemico, sbarca su Netflix a partire da oggi 5 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

A due mesi dall'inizio di una pandemia mortale che ha avuto origine nella zona demilitarizzata e che ha devastato Stati Uniti e Corea del Nord, "Carter" si risveglia senza alcuna memoria del passato. Nella sua testa c'è un misterioso dispositivo e in bocca ha un ordigno letale. Una strana voce che sente solo lui gli dice cosa fare. La bomba può scoppiare da un momento all'altro, a meno che non riesca a salvare la bambina che è l'unico antidoto al virus, ma per riuscirci dovrà vedersela con la CIA e con i golpisti nordcoreani.

Locandina di Carter

Alla regia di Carter troviamo Byung-gil Jung, che si è fatto notare nel 2017 al Festival di Cannes grazie al suo L'assassina, molto apprezzato come mash-up tra Kill Bill, John Wick e Nikita. Tra i prossimi progetti del regista c'è Afterburn, con protagonista Gerard Butler: al centro della trama troviamo un gruppo di cacciatori di tesori che, in un mondo post-apocalittico, cercano sul pianeta Terra antiche reliquie che sono a rischio distruzione a causa di un flare solare.