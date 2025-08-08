Cars: Disney+ annuncia la nuova serie animata sulle avventure di Saetta McQueen

Disney+ ha annunciato la produzione di una nuova serie animata dedicata alle avventure di Cars e di Marvel's Avengers: Mightiest Friends, il primo progetto dedicato alle avventure dei supereroi che si rivolge a spettatori in età pre-scolare.

La piattaforma di streaming ha inoltre rinnovato Mickey Mouse Clubhouse+ per due stagioni dopo il successo ottenuto con gli episodi che hanno debuttato il 22 luglio.

Il ritorno di Saetta McQueen

Cars: Lightning Races avrà come protagonista Saetta McQueen mentre vive nuove avventure a Radiator Springs insieme al suo migliore amico Carl Attrezzi 'Cricchetto'.

Tra i nuovi personaggi ci sarà Pipes, che ama l'adrenalina e le gare, e Miles, che ama il fango ed è un 'monster truck'.

Una sequenza del cartoon Cars

Nella versione originale saranno le star dei film a dare voce ai personaggi principali, potendo quindi contare sulle interpretazioni di Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Tony Shalhoub, Cheech Marin, Bob Peterson e John Ratzenberger. Leah Lewis (Elemental) e Yuri Lowenthal (Marvel Rivals) saranno invece Pipes e Miles. Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) avrà invece il ruolo di Miss Blinker, una delle new entry nella storia.

Il team al lavoro sullo show comprende anche Travis Braun e Frank Montagna come produttori esecutivi, Dana Stafield come Story Editor, e Nathan Chew.

Nuove avventure per i supereroi Marvel

Marvel's Avengers: Mightiest Friends proporrà la versione dei protagonisti di Mightiest Heroes quando erano dei ragazzini. Nelle puntate appariranno quindi Iron Man (Tony Stark), Captain America (Steve Rogers), Hulk (Bruce Banner), Black Panther (T'Challa), Black Widow (Natasha Romanoff) e Thor.

I giovanissimi Avengers cercheranno di migliorare se stessi e al tempo stesso combattere i loro nemici.

La serie sarà una collaborazione tra Disney Jr, Marvel Studios e Atomic Cartoons.

Il team al lavoro sullo show ha annunciato anche i due speciali, della durata di 39 minuti, intitolati Marvel's Spidey and Iron Man: Avengers Team Up!, in arrivo negli Stati Uniti a ottobre.