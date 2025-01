Carry-On: brutte notizie per tutti i fan che aspettavano il sequel del film Netflix

In pochissimo tempo dall'uscita, il film è diventato uno dei più visti in assoluto sulla piattaforma streaming

Carry-On, il thriller ad alta tensione interpretato da Taron Egerton e diretto da Jaume Collet-Serra, è uno dei film più visti di sempre su Netflix, ma sfortunatamente ci sono pessime notizie per quanto riguarda la realizzazione di un possibile sequel.

La storia segue Ethan, un agente della TSA all'aeroporto di Los Angeles (Egerton) che viene ricattato da un misterioso viaggiatore (Jason Bateman) per consentire l'imbarco di un pacco pericoloso su un volo della vigilia di Natale. Il film ha avuto un rapido successo, diventando il più grande esordio di Netflix del 2024, con 42 milioni di visualizzazioni nella prima settimana.

Carry-On ha ottenuto anche recensioni positive e un punteggio dell'88% su Rotten Tomatoes. Dopo un lungo periodo di permanenza nelle classifiche di streaming, il film è entrato nell'ambita classifica generale, diventando il quinto film più visto di tutti i tempi su Netflix.

In una recente intervista con Variety, Collet-Serra e il produttore Dylan Clark hanno parlato del successo del film e della possibilità che arrivi un sequel. Sebbene il regista abbia rivelato che non ci sono piani attuali per una continuazione, la coppia non ha escluso completamente la possibilità di tornare a far visita all'universo di Carry-On.

Carry-On conquista un altro impressionante record su Netflix

"Non abbiamo in programma un sequel", ha ammesso Collet-Serra. "Ma se il pubblico volesse un sequel, le famiglie volessero un sequel e se avessimo un'idea all'altezza dell'originale, forse faremmo qualcosa. Ma al momento non ci sono piani".

Il produttore ha aggiunto: "Non ci sono piani, ma è divertente parlare tranquillamente di queste cose. Questi personaggi sono fantastici. Guardate il personaggio di Danielle Deadwyler, [che interpreta la detective Elena Cole], potete immaginare un mondo in cui c'è un film su di lei". Su queste pagine trovate la recensione di Carry-On.