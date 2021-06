Carrie Fisher, Francis Ford Coppola e Macaulay Culkin avranno una stella sulla Walk of Fame

Carrie Fisher è tra i 38 nomi selezionati per avere una stella sulla Hollywood Walk of Fame e tra i annunciati ci sono anche Francis Ford Coppola e Macaulay Culkin.

Carrie Fisher avrà finalmente la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame: il nome dell'indimenticabile principessa Leia nella saga di Star Wars fa infatti parte della lista di 38 nuove celebrità che verranno celebrate a Los Angeles.

Tra i nomi selezionati per questa annata ci sono anche quelli del regista Francis Ford Coppola e di alcune star dei film tratti dai fumetti come Jason Momoa e protagonisti delle serie televisive, tra cui Norman Reedus.

La Hollywood Chamber of Commerce ha annunciato le persone che nel 2022 avranno la propria stella sulla Walk of Fame e i 38 nomi, che comprendono anche quello di Carrie Fisher, sono stati selezionati tra gli oltre cento nominativi proposti.

Un comunicato stampa dichiara: "Il comitato di selezione della Walk of Fame è felice di annunciare 38 nuove persone che verranno onorate sulla Hollywood Walk of Fame. Il Comitato di Selezione, composto da altri Walk of Famers, sceglie un gruppo di persone che ogni anno rappresentano i vari generi del mondo dell'intrattenimento. Il Comitato ha compiuto un lavoro fantastico nella scelta di queste persone di incredibile talento. Non vediamo l'ora di vedere la reazione di ognuno di loro quando si renderanno conto che stanno diventando una parte della storia di Hollywood svelando la loro stella nella strada più famosa al mondo!".

Per quanto riguarda i film le persone selezionate sono Francis Ford Coppola, Macaulay Culkin, Willem Dafoe, Salma Hayek, James Hong, Helen Hunt, Michael B. Jordan, Regina King, Ray Liotta, Ewan McGregor, Adam McKay, Jason Momoa, Tessa Thompson e Carrie Fisher (postumo).

Le celebrità legate al mondo televisivo sono invece Byron Allen, Greg Berlanti, Ricky Gervais, Peter Krause, Robert Odenkirk, Holly Robinson-Peete, Norman Reedus, Tracee Ellis Ross, Jean Smart, Ming-Na Wen e Kenan Thompson.

Le stelle del mondo della musica sono Black Eyed Peas, George E. Clinton Jr., Ashanti Douglas, DJ Khaled, Avril Lavigne, Los Huracanes Del Norte, Martha Reeves e Ermias "Nipsey Hussle" Asghedom (postumo).

Le stelle "teatrali" sono infine Patti Lupone, Marilyn McCoo & Billy David, Jr. e Angelica Vale.