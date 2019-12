Carrie Fisher: Billie Lourd ricorda la madre con un'emozionante canzone a tre anni dalla morte

Billie Lourd ha voluto ricordare la madre Carrie Fisher in occasione del terzo anniversario della sua morte, condividendo sui social un emozionante video in cui canta.

La giovane attrice, che appare anche in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in cui il personaggio di Leia è presente grazie a del materiale inedito girato per Il Risveglio della Forza, ha infatti voluto pubblicare un messaggio rivolgendo il suo pensiero anche a chi sta affrontando momenti dolorosi durante il periodo delle feste.

Billie Lourd, ricordando la madre Carrie Fisher, ha scritto online citando Anne Lamott: "Perdi qualcuno senza il quale non puoi vivere e il tuo cuore viene spezzato duramente, e la cattiva notizia è che non riesci mai completamente a superare la perdita di chi amavi. Ma c'è anche una buona notizia. Vivono per sempre nel tuo cuore spezzato e quello non si chiude. E riesci a superarlo. Ed è come avere una gamba rotta che non guarisce mai perfettamente: continua a farti male quando le temperature si abbassano, ma impari a ballare pur zoppicando".

Per ricordare Carrie Fisher moltissimi fan stanno condividendo online ricordi, citazioni e omaggi all'indimenticabile interprete di Leia e star di film come The Blues Brothers.

Su Twitter ci sono così numerose citazioni dedicate alle sue dichiarazioni più famose, frasi che ricordano la sua tenacia e il suo senso dell'umorismo e il suo impegno per sostenere le cause in cui credeva.

Thinking about Carrie Fisher on the third anniversary of her passing. She was one of a kind, an absolute badass who wasn’t afraid to live or love freely. pic.twitter.com/HO0OCYDIvM — Mac Moon (@DanMoffTarkin) December 27, 2019

✨carrie fisher✨



what an amazing woman, inspiration, icon & wholesome human being who I miss dearly, may she live on forever in all of our hearts,I aspire to be as amazing as she was & still is! miss you carrie x@starwars @HamillHimself #StarWars #PrincessLeia #CarrieFisher pic.twitter.com/e0BVaWr6bx — 𝔰𝔬𝔫𝔡𝔯𝔞 𝔳𝔦𝔠𝔱𝔬𝔯𝔦𝔞✨🥀🐠IM SEEING HARRY (@7Osgucci) 27 dicembre 2019

#CarrieFisher certainly on my mind 2day! She was a beautiful soul! Not just bc of #StarWars but bc (you) Carrie were so brave to advocate 4 ppl w/disabilities & addictions; a ❤ of 🏅gold. TY Carrie from above🕊! @starwars #CarrieOnForever 🙏🏻s 4 #BillieLourd & family. pic.twitter.com/dbm58JU8sV — Pari N. Gharib🎄☃️❄🌈🎃⚓🎬📚🇺🇸🇫🇷🇬🇧🇨🇦 (@filmgirl21) 27 dicembre 2019

"I haven’t ever changed who I am. I’ve just gotten more accepting of it. Being happy isn’t getting what you want, it’s wanting what you have"



Carrie Fisher



On this day 1956-2016 #CarrieFisher pic.twitter.com/equg5KIE8R — Paul O'Connell (@PaulEOC) 27 dicembre 2019

today marks 3 years without carrie fisher. carrie was a woman who was not afraid to stand up for what she believed in, she was open about her mental health and battles with addiction. she was what can only be described as an inspiration. we love you carrie, rest in peace <3 pic.twitter.com/5gk0eDlZAS — alfie solomons' beard (@GECRGEHARRlSON) 27 dicembre 2019