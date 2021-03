Carosello Carosone: il film sulla vita del celebre musicista stasera su Rai1

Stasera su Rai1, alle 21:25, si balla al ritmo della musica di Renato Carosone con il film Carosello Carosone, dedicato alla vita del celebre musicista, interpretato da Eduardo Scarpetta, volto già noto al pubblico del primo canale RAI grazie a L'amica geniale.

Carosello Carosone: Eduardo Scarpetta in una sequenza

New York, 1958. Le luci si accendono sul palco del Carnegie Hall, dove il Sestetto è pronto a esibirsi. Un sogno che si avvera per Renato Carosone che arriva in America dopo una lunga tournée di grandissimo successo in giro per il mondo. Si parte da lì per ripercorrere a ritroso la vita e l'ascesa ai vertici delle classifiche internazionali di uno dei maggiori autori e interpreti della musica italiana.

Carosello Carosone è un racconto divertente e pieno di ritmo, un graffiante ritratto dell'epoca e una riflessione su come con passione, amore per la propria arte e tanta determinazione, si può far ballare tutto il mondo.

Il film tv diretto da Lucio Pellegrini è una produzione Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia.

Scritto da Giordano Meacci e Francesca Serafini, tratto dal libro "Carosonissimo" di Federico Vacalebre, Carosello Carosone si fregia di musiche curate dal maestro Stefano Bollani.

A vestire i panni del musicista napoletano il giovane Eduardo Scarpetta, al suo fianco Vincenzo Nemolato, che interpreta il ruolo di Gegè Di Giacomo, il batterista-fantasista sempre al fianco di Carosone, e Ludovica Martino nel ruolo di Lita Levidi, la ballerina di spicco che il musicista conosce ad Asmara e che diventa sua moglie.