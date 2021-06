Carnaval, su Netflix in streaming da oggi

Carnaval arriva su Netflix a partire da oggi 2 giugno 2021: disponibile in streaming la commedia brasiliana diretta da Leandro Neri con Lipy Adler e Nikolas Antunes.

L'influencer Nina scopre un video del tradimento del suo ragazzo che sta diventando virale. Cercando di superare la delusione, usa le sue conoscenze per fare un viaggio tutto incluso a Salvador durante il carnevale con le sue tre migliori amiche. Questa in breve la trama di Carnaval, la nuova commedia targata Netflix disponibile in streaming da oggi 2 giugno 2021, diretta da Leandro Neri.

Carnaval: una sequenza

Nina è una nota influencer brasiliana, che spopola sul web con le sue intuizioni e l'indubbia capacità nell'intrattenere il numeroso pubblico. Un giorno, la ragazza scoprirà però che il suo fidanzato l'ha tradita e, come se non bastasse, lo verrà a sapere attraverso un video che è già diventato virale sui social media. Un disastro incredibile, dal quale fuggire il prima possibile, isolandosi dal web che, da amico, è adesso divenuto un problema. Nina decide così di partire in vacanza verso Salvador, in occasione del rinomato Carnevale, insieme alle sue migliori amiche. L'avventura porterà a Nina non soltanto dei nuovi agguerriti follower, ma soprattutto un'esperienza significativa che le farà comprendere il reale valore dell'amicizia.

