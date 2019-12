Carmen Di Pietro a Vieni da me “Non mi sposo per non perdere la pensione del mio ex marito”

Carmen Di Pietro non si sposerà più, pena la rinuncia alla pensione. La show girl ha raccontato a Caterina Balivo, e Vieni da Me, di non essersi sposata con il precedente compagno per non perdere la pensione che le spetta come vedova del giornalista RAI Sandro Paternostro.

Lunga chiacchierata di Carmen Di Pietro con Caterina Balivo. Come sempre la show girl si racconta senza peli sulla lingua, toccando vari argomenti della sua vita personale.

La Di Pietro ha ricordato la sua storia d'amore con Sandro Paternostro. I due si sposarono nel 1998, lo storico corrispondente della RAI aveva 76 anni mentre lei ne aveva 33. Candidamente Carmen ammette: "E' vero, prendo ancora la pensione e non mi sono sposata col mio ex compagno per tenermela". Poi spiega il motivo di questa scelta: "E' come se fosse sempre presente ha proseguito sono eternamente in matrimonio con Sandro". Incalzata dalle domande di Caterina confessa "Non parlo sempre al passato di lui".

Il suo legame con il primo marito è ancora forte tanto che "Alessandro - il figlio nato dal matrimonio con Giuseppe Iannoni - si chiama così per onorare Paternostro". La differenza di età con il giornalista non l'ha mai imbarazzata e quando qualche volta la figlia più piccola le chiede come mai avesse sposato un uomo tanto più grande, lei le risponde "ho sposato un uomo più grande perché c'era l'amore".

Carmen ha poi parlato del figlio, che ha cacciato di casa a 18 anni, e a cui paga il fitto dell'appartamento in cui vive e ha scioccato la presentatrice ammettendo di non fare la lavatrice da anni.