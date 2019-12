Carmen Di Pietro e Karina Cascella, lite per gli insulti alla donna con endometriosi: “Sei una capra”

Lite furibonda tra Carmen Di Pietro e Karina Cascella sugli insulti alla donna malata di endometriosi. È successo nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso dopo che Carmen, nei giorni scorsi, aveva offeso una donna malata di endometriosi. Quando ha provato a scusarsi nel corso di Pomeriggio 5 è stata attaccata dalla showgirl con un lapidario "sei ignorante".

"Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna", così Carmen Di Pietro aveva apostrofato una radioascoltatrice alcuni giorni fa attirandosi le ire dei radioascoltatori e dell'Associazione Italia Endometriosi che in un post su Facebook aveva scritto: "esigiamo delle scuse ufficiali da chi ha trattato un argomento delicato con totale insufficienza e disinformazione. L'endometriosi è una malattia grave, l'ignoranza è molto più grave dell'endometriosi". Le scuse di Carmen erano arrivate attraverso l'Adnkronos, ma meglio affidarsi alla striscia pomeridiana di Barbara D'Urso.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto ai microfoni di Pomeriggio 5 "chiedo scusa a tutte le donne che soffrono di endometriosi che è una malattia che, vi giuro, di cui fino a venerdì scorso non sapevo l'esistenza. Chiedo umilmente scusa a queste donne". Ma a questo punto è scattata l'ira di Karina Cascella "Allora, se non ne conosci l'esistenza, evita di parlare e di fare queste figuracce". La Di Pietro ha spiegato: "Io parlavo delle donne con il ciclo normale, non è colpa mia se non conoscevo questa malattia". L'opinionista le dà allora dell'ignorante e della capra, ripetendo l'insulto tanto caro a Vittorio Sgarbi. La parola fine alla discussione la mette la padrona di casa "Carmen, ti do un consiglio da amica: cambia ginecologo perché è impossibile che, alla tua età e dopo due figli, tu non sappia che esiste l'endometriosi".