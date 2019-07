Carlo Verdone e Monica Bellucci, il video del provino con l'imitatrice

Carlo Verdone e il disastroso provino con Monica Bellucci: un video spassoso condiviso da Francesca Mancini, Voce di RDS e imitatrice che ha già collaborato con Verdone nel film Benedetta Follia. I due sono affiatatissimi e se non ci fossero le immagini chiunque potrebbe essere tratto in inganno convinto che Verdone stia veramente facendo un casting alla Bellucci.

Carlo Verdone provina Monica Bellucci pic.twitter.com/D9kNPRtORk — Francesca Manzini (@FrancescaManza) 21 luglio 2019

"Facciamo questo provino Carlo?", esordisce Francesca Mancini con la tipica voce di Monica Bellucci e Carlo Verdone accetta: "Fammi una scena drammatica", le dice. Lei inizia ad ansimare mentre Verdone continua: "Sei stata appena lasciata, sei disperata e non sai darti una ragione del perché il tuo uomo ti ha mollato". Il riferimento è chiaramente alla fine della relazione tra la star e lo scultore Nicolas Lefebvre che durava da circa un anno. "Ok quindi posso dire qualcosa da un tuo film" ribatte Mancini che entra nella parte della donna disperata e storpia però una frase in romanesco: "Non famo stronzasce", al che Verdone la guarda perplesso ma lei si giustifica: "Io non ho la c". Il risultato è esilarante perché a quel punto l'autore di Bianco Rosso e Verdone le chiede: "Ma te de dove sei?" e Francesca Mancini: "Io? Di Città di Castello ma anche di Parigi al Nord" facendo intuire come ormai il suo italiano sia un mix tra dialetto umbro e lingua francese. "Un sincretismo" lo chiama Verdone, anche se Mancini/Bellucci sembra non capire la parola: "Sincre che?". Poi la situazione diventa incontrollabile all'ennesimo sospiro della Mancini tanto che Verdone inizia a ridere e chiede di interrompere la spassosa parodia.

Attualmente Carlo Verdone è al lavoro sul set del suo film, Si vive una volta sola, che è ambientato in Puglia nei dintorni di Otranto nei luoghi più cari di Carmelo Bene. Il cast è composto da Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta mentre lo script è di Giovanni Veronesi. Verdone ne è il protagonista nei panni di un medico che insieme ai suoi collaboratori si troverà a gestire una improvvisa emergenza per un paziente molto speciale: il Papa. Uscita prevista il 12 febbraio prossimo.