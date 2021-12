Carlo Verdone augura buon Natale 2021 con un video e un dubbio atroce

In un divertente video Carlo Verdone ha raccontato gli auguri di Natale ricevuti quest'anno e ha espresso una sua preoccupazione.

Carlo Verdone in un divertente video ha raccontato gli auguri di Natale 2021 ricevuti quest'anno: l'attore romano con la sua solita simpatia ha trovato un modo alternativo per augurare buone feste a tutti i suoi fan e ha espresso una preoccupazione sul suo tono di voce dopo aver sentito i vecchi amici.

"Mai come oggi ho ricevuto degli auguri da persone che non sentivo da 30 anni, 35 anni", inizia con queste parole il video pubblicato dall'attore romano alla vigilia di Natale. Un post che potete trovare sul profilo Facebook di Carlo Verdone, che usa spesso il social per dialogare direttamente con i suoi follower. Carlo Verdone racconta che le voci dei vecchi amici, una volta giovanili, oggi lo sono molto meno "Prima le voci erano squillanti: 'a Carlo che dici prendiamo la vespa ed andiamo a Ostia'", dice Verdone che nel video imita il tono delle voci che oggi sembrano sbiadite, spente "ciao Carlo sono Federico - dice l'attore con una voce smorta - mi è capitato il numero tuo che tengo segreto e ti volevo fare tanti auguri".

Le telefonate ricevute dall'attore sono tutte su questo tono, allora Carlo si fa una domanda "mi sono messo paura, mi sono chiesto 'Oddio ma non è che parlo pure io così adesso". E poi arrivano gli auguri di Natale per i suoi fan "buon Natale a tutti voi con tanto affetto. Vi voglio bene!".

L'attore in questo giorni è il protagonista di Vita da Carlo, la serie televisiva italiana, distribuita da Prime Video che racconta in modo fantasioso, ma nemmeno troppo le giornate di Carlo Verdone. Sulla piattaforma streaming è disponibile anche l'ultimo film di Carlo Verdone, la commedia Si vive una volta sola con Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta.