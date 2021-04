Carlo Verdone: "Aldo Fabrizi era geloso di Sora Lella" (VIDEO)

Carlo Verdone è stato ospite nell'ultima puntata di Che tempo che fa, dove ha raccontato della gelosia di Aldo Fabrizi per sua sorella Elena, più famosa come Sora Lella: ecco il video dell'aneddoto.

Aldo Fabrizi era geloso di Sora Lella, ovvero sua sorella Elena Fabrizi: a rivelarlo è stato Carlo Verdone, intervenuto come ospite nell'ultima puntata di Che tempo che fa, andata in onda ieri sera su Rai3.

L'occasione per ricordare Elena Fabrizi sono stati i 40 anni dall'uscita di Bianco, rosso e Verdone, il film che ha dato il via alla collaborazione tra Carlo Verdone e la caratterista romana, che nello stesso anni ha vinto un Nastro d'Argento per il ruolo di nonna Teresa. "Sora Lella è stata un personaggio che resterà sempre nel mito. Sono bastati due film con me, in cui ha interpretato veramente se stessa, perché in tutti nascesse il desiderio di avere una nonna come lei".

Carlo Verdone e la Sora Lella in Acqua e Sapone

Nota soprattutto a Roma come ristoratrice per le trattorie di Campo de' Fiori e successivamente per quella sull'Isola Tiberina, Sora Lella aveva affiancato all'attività in cucina quella come attrice di teatro e cinema, pur senza mai raggiungere le vette del fratello maggiore, Aldo Fabrizi. A darle enorme popolarità negli anni '80 era stato in effetti il sodalizio con Carlo Verdone, non visto però benissimo da tutti.

Come ha raccontato il regista a Fabio Fazio, nell'87 Aldo Fabrizi, durante la serata di premiazione dei David di Donatello, gli si avvicinò: "Sento una pacca fortissima dietro le spalle, era lui e me fa 'Tu sei Verdone, ma che ce trovi in mia sorella?'. 'È una bravissima attrice, una bravissima caratterista' gli dico io. 'Na caratterista? Ma quella è bona solo a fa da magnà, damme retta. Tu hai combinato un casino, lo sai?'".

Da qui la conclusione di Verdone: "Aldo Fabrizi era geloso di sua sorella".

L'intervento completo del regista romano e tutta la puntata di Che tempo che fa, in onda ieri sera, sono consultabili sul portale streaming RaiPlay, nelle sezioni On demand e RePlay.