In attesa di partire con il suo nuovo programma, Carlo Conti si racconta a 36 gradi. Nel futuro ci sono altri due anni in Rai, poi si vedrà. Ecco tutto quello che ha detto.

A un mese da Sanremo 2025 e pronto a partire con il nuovo programma Ne vedremo delle belle, Carlo Conti si è raccontato a Repubblica su vita professionale e privata. Entrambe caratterizzate dalla fedeltà: una alla Rai, l'altra a sua moglie Francesca.

Il lungo sodalizio con la Rai: "Dopo il 2027, chissà cosa succederà"

Sanremo 2025

Il conduttore ha infatti confermato che Silvio Berlusconi lo aveva corteggiato, ma lui non si vedrebbe mai fuori dalla Rai: "Credo che il pubblico mi veda lì, abbini la mia faccia a quel marchio, come un giocatore che ha la maglia stampata sulla pelle. Mi sembrerebbe di tradire. Quest'anno festeggio i 40 anni dal primo contrattino, ho fatto tutta la gavetta, rubrichette, quiz, prime serate. Su questo Sanremo non ho avuto mezza indicazione da nessuno".

Ma se dovesse arrivare un'altra offerta? "Sono arrivato all'apice della mia carriera. Dovrebbero offrirmi solo la pensione. Smetto e faccio l'ospite ogni tanto. Ma ancora per due anni resto in Rai. Direttore artistico ancora nel 2026 poi chissà cosa succederà nel 2027".

E a proposito del Festival: dopo Conti, tocca a Stefano De Martino? "Colma dei vuoti generazionali. Cresce, ascolta i consigli degli autori e ha una sua personalità".

Sul suo ultimo Sanremo invece, Conti dice di non essersi rivisto perché non lo fa mai. Però ci è rimasto male quando "hanno messo in dubbio il messaggio del Papa: come si può arrivare a pensare che l'avesse fatto per Tale e quale? Quello mi ha amareggiato".

Il matrimonio con Francesca Vaccaro

Carlo Conti, conduttore del Tale e Quale Show

Carlo Conti si è poi aperto sulla sua vita privata e il matrimonio con Francesca Vaccaro, che lavorava come costumista in Rai, ammettendo che la sua fama di seduttore era vera: "Ero single e mi davo da fare. Mi sono divertito. Meglio prima che dopo, no? Fino a Francesca non avevo mai convissuto. Non c'era un doppio spazzolino". E se si è sposato, lo deve ad Antonella Clerici che lo ha incoraggiato.

Il rapporto con la gente: "Sono uno del pubblico"

Ma un riflessione Conti la fa anche sul suo rapporto con i telespettatori: "Sono privilegiato per l'amore che mi circonda. Mi riempie di orgoglio sentire l'affetto quando qualcuno mi ferma 'Oh Carlo, scusa, ti do del tu, ma sei con noi a casa'. Questo vale più dello share. A Sanremo sono stato felice quando il pubblico gridava 'Carlo, uno di noi'. Sono uno del pubblico".

Locandina di Carlo Conti

Intanto, archiviato Sanremo 2025, il prossimo impegno lavorativo sarà lo "show talent" Ne vedremo delle belle, dove 10 soubrette del piccolo schermo si daranno battaglia all'ultimo balletto, Il programma partirà il 22 marzo.