Carlito's Way, John Leguizamo: "Guardare il bianco Al Pacino interpretare un portoricano era strano"

Nonostante la grandezza di Al Pacino, per John Leguizamo vederlo interpretare un portoricano sul set di Carlito's Way è stato strano e surreale.

Per John Leguizamo, il 1993 è stato l'anno di svolta grazie alla partecipazione in Super Mario Bros. e nel capolavoro di Brian De Palma, Carlito's Way. Nel gangster movie Leguizamo interpreta il gangster emergente Benny Blanco al fianco di Al Pacino nei panni di Carlito Brigante, un criminale portoricano che viene trascinato di nuovo in una vita criminale. L'unico problema è che Al Pacino non è portoricano, motivo per cui il set era così "strano e surreale" per Leguizamo.

"Sai, era una cosa di quei tempi. Prima di allora aveva già interpretato un cubano", ha recentemente dichiarato John Leguizamo a Insider, riferendosi al ruolo iconico di Pacino in Scarface nei panni di Tony Montana. "Sì, in quel film fa una specie di accento cubano/messicano. So he ce l'aveva messa tutta ed è un attore grandioso, così brillante, era il mio eroe. Ma è stato strano. È una strana esperienza essere un uomo latino in una storia latina scritta da un uomo latino e il protagonista è un bianco che finge di essere portoricano. Non mentirò, è surreale. Era surreale. Ho rifiutato la parte un paio di volte e poi alla fine ho deciso di farla".

Carlito's Way ha rappresentato un punto cardine della carriera di John Leguizamo, ma c'è voluto molto tempo prima che il suo talento trovasse riconoscimento pubblico.

"Sapevo di poter recitare", ha detto Leguizamo. "Mi sono preparato duramente. È solo che Hollywood era strana ed è sempre stata strana. È sempre stato un mondo chiuso, lo sapevo dal principio. Quando andavo al college, e insieme ad alcuni grandi attori, i ragazzi bianchi ottenevano cinque audizioni al giorno e io ne facevo una ogni cinque mesi. Attore bianco, attore bianco, e poi ogni cinque mesi, attore latino per un ruolo da killer. Quelle erano le mie opportunità".