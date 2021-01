Carey Mulligan star di Fingernails, film diretto da Christos Nikou

Carey Mulligan sarà la protagonista di Fingernails, il primo film realizzato in lingua inglese diretto dal regista greco Christos Nikou.

Il filmmaker ha recentemente realizzato Apples, progetto prodotto da Dirty Films, Cate Blanchett, Coco Francini e Andrew Upton, presentato ai festival di Venezia e Toronto.

L'attrice Carey Mulligan sembra aver accettato il ruolo nel film dopo aver visto Apples. Fingernails è ancora in fase di sviluppo e Christos Nikou si sta occupando della sceneggiatura in collaborazione con il drammaturgo britannico Sam Steiner e il suo collega Stavros Raptis. Al centro della trama ci sarà Anna (Mulligan) che inizia a sospettare che il suo rapporto con il compagno non sia un sentimento reale. Nel tentativo di migliorare le cose, la donna affronta viene coinvolta nelle attività di un misterioso istituto ideato per incoraggiare e mettere alla prova la presenza di un sentimento romantico tra le coppie sempre più disperate.

Nikou ha dichiarato: "Fingernails esplora l'esperienza moderna di innamorarsi in un periodo in cui, anche se sembra più accessibile rispetto al passato, il romanticismo è diventato così incerto, complicato e sfuggente. Abbiamo creato il ruolo di Anna pensando a Carey Mulligan e siamo elettrizzati che abbia detto immediatamente di sì. Carey è un'attrice così talentuosa e magnetica, sono rimasto conquistato dalla sua interpretazione in Promising Young Woman. Sono incredibilmente entusiasta nell'iniziare a lavorare con Carey e nel portare in vita Fingernails in collaborazione con i miei produttori Cate Blanchett, Coco Francini e Andrew Upton di Dirty Films".