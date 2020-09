Carey Mulligan interpreterà la moglie di Leonard Bernstein nel film con Bradley Cooper

L'attrice Carey Mulligan è stata scelta per interpretare la moglie di Leonard Bernstein nel film Maestro, prodotto per Netflix, che vedrà Bradley Cooper impegnato come regista e protagonista.

Le riprese del lungometraggio biografico che racconterà la vita e la carriera del compositore e direttore d'orchestra inizieranno in primavera.

Bradley Cooper è co-autore della sceneggiatura di Maestro insieme a Josh Singer, premio Oscar per Il caso Spotlight, e rimanendo in contatto costante con la famiglia Bernstein nel corso dei tre anni che sono stati necessari per sviluppare il progetto.

Il film racconterà la complessa storia d'amore di Leonard e Felicia, durata oltre 30 anni dal momento in cui si sono incontrati a una festa nel 1946 ai 25 anni di matrimonio durante i quali hanno avuto i figli Jamie, Alexander e Nina. Sono stati proprio loro ad approvare la scelta dell'attrice che interpreterà loro madre sul grande schermo: "Siamo assolutamente elettrizzati per il fatto che Carey Mulligan interpreti nostra madre in Maestro. Carey sicuramente catturerà la combinazione unica di intelligenza, calore, bellezza elegante e profondità di emozioni di Felicia. Amiamo inoltre il modo in cui Carey proponga una certa grazia europea, elemento che mia madre possedeva".

Bradley Cooper ha aggiunto: "Sono stato colpito da Carey fin da quando l'ho vista molti anni fa a teatro e da allora non ho mai perso una sua performance. Sono felice di poter lavorare con un tale talento e una persona così gentile".

Felicia Montealegre Cohn si era trasferita a New York all'età di 21 anni per provare ad avere una carriera come attrice e pianista, esibendosi anche a Broadway e avendo alcuni ruoli televisivi. L'artista è rimasta a lungo impegnata per ottenere giustizia sociale, oltre a essere anche una pittrice.