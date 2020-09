Carbonia Film Festival 2020: Mogul Mowgli e Days of Cannibalism nel programma

Da Carbonia a tutta Italia con un semplice click. Sarà un'edizione ibrida quella del Carbonia Film Festival 2020, che in un anno di restrizioni e distanziamento sociale abbatte i confini regionali e lancia titoli come Mogul Mowli e Days of Cannibalism presentando la sua programmazione sia in presenza, come sempre al Teatro Centrale di piazza Roma, sia sul web: gratuitamente online sulla piattaforma streaming del festival su tutto il territorio nazionale all'indirizzo online.carboniafilmfest.org.

Berlino 2020: una foto di Riz Ahmed al photocall di Mogul Mowgli

Da martedì 6 a domenica 11 ottobre il meglio della produzione cinematografica internazionale sulle tematiche di lavoro e migrazioni. Organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitariae dalla Cineteca Sarda, il Festival presenta 16 film in concorso da tutto il mondo nelle due sezioni competitive, dedicate rispettivamente ai lungometraggi e cortometraggi che meglio hanno saputo raccontare i temi cardine della manifestazione.

Il Festival in streaming

Saranno otto i film del Concorso Internazionale Lungometraggi, disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming del festival, per una panoramica sulla contemporaneità. Mogul Mowgli, un viaggio nel rap tra vita nuova e tradizioni; Days of Cannibalism, documentario western sulla globalizzazione e il ruolo della presenza cinese in Africa; un affresco della società americana in Bloody Nose, Empty Pockets, girato tutto in una notte in un bar di Las Vegas all'alba della vittoria di Donald Trump nel 2016; le ossessioni e la strumentalizzazione della religione in Los Conductos, ispirato alla storia vera di un sopravvissuto a una setta; le riflessioni sul femminile in Overseas, documentario sull'educazione domestica delle donne filippine, e in Working Girls, storia di tre eroine del quotidiano, un segreto e una doppia vita per tirare avanti; si parla in maniera diversa di migrazioni con Eeb Allay Ooo!, commedia indiana sulle dinamiche di potere in India, e Europa "Based on a true story", documentario ibrido sulle politiche sull'immigrazione nella Londra pre Brexit e una riflessione sulle violenze che negli ultimi mesi hanno portato alla nascita del movimento Black Lives Matter.

Completano il programma del Carbonia Film Festival anche gli otto film del Concorso Internazionale Cortometraggi. Tutti i film in concorso saranno disponibili per 48 ore a partire dalla data di programmazione. Per accedere alla piattaforma streaming sarà sufficiente una semplice registrazione con indirizzo mail e password. Per restituire in maniera esaustiva l'esperienza del Festival, saranno online sulla piattaforma anche le conversazioni con i registi dei lungometraggi in concorso, realizzate in collaborazione con Eja TV e Fondazione Sardegna Film Commission.

Il Festival in città

Il Teatro Centrale di piazza Roma, nel rispetto delle misure anticontagio, ospiterà la proiezione di tutti i titoli del Concorso Internazionale Cortometraggi e di quattro lungometraggi. Una serie di eventi speciali contribuiranno poi ad arricchire il cartellone. A partire dai due film in arrivo a Carbonia direttamente dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia: mercoledì 7 ottobre Spaccapietre dei fratelli De Serio, alla presenza del regista Gianluca De Serio; e venerdì 9 ottobre Assandira, l'ultimo di film di Salvatore Mereu tratto dall'omonimo romanzo di Giulio Angioni - saranno presenti il regista Salvatore Mereu e gli attori Marco Zucca e Corrado Giannetti.

Mentre sabato 10 è la volta di Rosa Pietra Stella di Marcello Sannino, che sarà presente in sala anche in veste di componente della Giuria Ufficiale del Festival. Domenica 11, infine, nell'ambito di "Spazio Sardegna" si proiettano Padentiv di Marco Antonio Pani, Inferru di Daniele Atzeni, Progresso Renaissance di Marta Anatra. Tutti i registi incontreranno il pubblico in sala al termine delle proiezioni.

Tra gli eventi in presenza del CFF sono previste anche una serie di performance dal vivo. Sabato 10 ottobre, alle 23 al NuovoCaffè del Portico di piazza Roma, sarà protagonista Riccardo Massidda con Tender - Spartito dissonante per una drag queen, una riflessione sulla difficoltà di dare forma concreta alle idee e ai sogni che si sviluppa tra narrazione, quiz televisivo e dj set. Domenica 11 spazio invece al teatro con Oltre il Velo: in scena Preziosa Salatino, attrice, regista e cofondatrice del Teatro Atlante di Palermo, che tuttora dirige. Uno spettacolo che affronta i pregiudizi sui giovani musulmani di seconda generazione, i cosiddetti "nuovi italiani". Sipario alle 16 al Teatro Centrale.

Le mostre

Il manifesto dell'edizione 2020 del Carbonia Film Festival è firmato da Sarah Mazzetti, illustratrice e fumettista bolognese conosciuta in tutto il mondo per le sue collaborazioni con il New York Times, il New Yorker e il Guardian. Una sua personale sarà ospitata a Carbonia alla Mediateca Comunale. Negli stessi spazi verrà allestita anche l'esposizione di Banditi a Orgosolo - Immagini dal film, curata dal docente di Cinema Fotografia e Televisione all'Università di Cagliari Antioco Floris. In mostra una selezione di immagini del film, fotogrammi e foto di scena, rappresentative dello stile di Vittorio De Seta e capaci di esprimere uno spaccato visivo del mondo barbaricino dei primi anni '60. Entrambe le mostre saranno visitabili sino al 23 ottobre (con orario 16-19 dal lunedì al venerdì, e 10-12/17-20 il sabato e la domenica).