Captain Phillips - Attacco in mare aperto: il film con Tom Hanks stasera su Rai1 in prima visione

Stasera su Rai1, alle 21:25, arriva Captain Phillips - Attacco in mare aperto, film drammatico diretto Paul Greengrass nel 2013, con protagonista Tom Hanks, e tratto da una storia vera.

Adattamento del libro Il dovere di un capitano, autobiografia di Phillips scritta in collaborazione con Stephan Tatty, Captain Phillips - Attacco in mare aperto racconta il primo dirottamento di una nave da carico americana in 200 anni di storia navale. Nell'aprile 2009 la nave porta container americana Maersk Alabama, comandata dal capitano Richard Phillips (Tom Hanks), viene attaccata da un gruppo armato di pirati somali a 400 miglia al largo di Mogadiscio.

Phillips, pur di salvare i membri dell'equipaggio e la nave, non esita a offrirsi come ostaggio degli assalitori. Nei tre giorni seguenti, vissuti in alto mare su una piccola scialuppa con i pirati, il capitano prova invano a fuggire.

Nominato nel 2014 in ben 5 categorie nella notte degli Oscar, il film vede nel cast, oltre a Tom Hanks, anche Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed.