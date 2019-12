Captain Marvel 2: nel film apparirà Daredevil?

Captain Marvel 2 potrebbe portare sul grande schermo Daredevil, uno dei membri del team dei Defenders, già al centro di uno show prodotto per Netflix la cui cancellazione ha causato non pochi dispiaceri tra i fan.

Il ritorno del premio Oscar Brie Larson nel mondo dei cinecomic della Marvel sembra coinvolgerà uno scontro con i Kree che richiederà l'aiuto di numerosi eroi.

Per ora lo studio non ha condiviso numerose anticipazioni riguardanti Captain Marvel 2 e alcune indiscrezioni sostengono che si starebbe valutando l'idea di coinvolgere negli eventi raccontati sul grande schermo anche la versione femminile di Thor interpretata da Natalie Portman. Tra le voci c'è persino quella relativa a un'apparizione di Spider-Man e ora si è accennato a un possibile debutto cinematografico di Charlie Cox nella parte di Daredevil, dopo la conclusione delle serie tv prodotte per Netflix.

La possibile apparizione di Matt Murdock nel mondo di Captain Marvel sembra sarà possibile grazie al fatto che buona parte della storia sarà ambientata sulla Terra, situazione che permetterebbe agli sceneggiatori di coinvolgere eroi Marvel che abitualmente non hanno a che fare con avventure "spaziali". I Kree potrebbero forse invadere Manhattan, costringendo Daredevil e Spider-Man a intervenire? Per ora è troppo presto per sapere se ci sia qualcosa di fondato e bisognerà attendere ancora a lungo, considerando che il film dovrebbe arrivare nelle sale nel 2023.