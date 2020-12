Captain Fantastic: Viggo Mortensen e quel dettaglio su Thor

Ben Cash, il personaggio interpretato da Viggo Mortensens in Captain Fantastic, indossa una collana raffigurante il martello di Thor.

La collana che il personaggio di Viggo Mortensens, Ben Cash, indossa durante molteplici scene di Captain Fantastic raffigura il poderoso martello del dio nordico Thor, indubbiamente uno degli antichi oggetti mitologici oggi più popolari.

Thor era noto per il suo potente martello che possedeva innumerevoli poteri. Durante alcuni studi archeologici sono stati rinvenuti molti ciondoli del martello di Thor in tombe del IX-XI secolo, in parti della Scandinavia e delle isole britanniche risalenti all'epoca delle incursioni e della colonizzazione vichinga.

Alcuni studiosi ritengono che i pagani, gli adoratori degli dei nordici, iniziarono a indossare il pendente come dimostrazione di fede per combattere i ciondoli della croce cristiana indossati dai sacerdoti che cercavano di convertire le popolazioni pagane al cristianesimo.

Thor e il suo martello oggi sono diventati estremamente popolari grazie alla frequente presenza nei mezzi di comunicazione di massa (fumetti, videogiochi, ecc.), reinterpretati in chiave moderna; tra tutti ovviamente spicca il personaggio della Marvel, presente in Thor diretto da Kenneth Branagh, e la serie di film del Marvel Cinematic Universe.