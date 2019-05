Captain America: The Winter Soldier, stasera su Rai2 il secondo standalone su Steve Rogers

Nuova serata targata Marvel grazie a Captain America: The Winter Soldier, stasera su Rai2 alle 21:20, terzo appuntamento del ciclo "un venerdì da eroi" che il secondo canale RAI sta dedicando ai supereroi più amati dal pubblico.

La trama di Captain America: The Winter Soldier ci riporta dopo i catastrofici eventi di New York accaduti in The Avengers. Steve Rogers, alias Captain America (Chris Evans), vive tranquillamente la sua vita a Washington D.C., nel tentativo di adattarsi al mondo moderno. Ma quando un collega dello S.H.I.E.L.D. viene attaccato, Steve viene coinvolto in una rete di intrighi che minacciano di mettere a rischio le sorti del mondo. Unendo le forze con Vedova Nera (Scarlett Johansson), Captain America lotta per smascherare una cospirazione in continua espansione respingendo killer professionisti inviati continuamente per chiudergli la bocca per sempre. Quando il reale obiettivo del perfido complotto viene rivelato, Captain America e Vedova Nera reclutano un nuovo alleato, il Falcon (Anthony Mackie). Ma presto si troveranno ad affrontare un formidabile nemico inaspettato: il Soldato d'Inverno (Sebastian Stan).

"Per costruire un mondo migliore a volte e necessario distruggere quello vecchio e questo crea nemici"#CaptainAmericaIT #TheWinterSoldier

Questa sera alle 21.20 su #Rai2 @MarvelNewsIT pic.twitter.com/eBh25pUX0O — Rai2 (@RaiDue) 10 maggio 2019

Un po' di tempo fa qualcuno ha chiesto a Chris Evans, che interpreta Steve Rogers ormai da 8 anni, quale fosse la sua scena preferita nei panni di Cap, e la risposta è stata: la scena del combattimento in ascensore in Captain America: The Winter Soldier. Come mai? "Era la prima volta in cui ho capito che Cap era da solo. Nel primo film era come se tutti mi tenessero la mano. Nel primo film degli Avengers, ho fatto solo del mio meglio per non stare tra i piedi. Il secondo film di Captain America è quello in cui ho sentito veramente pressione". E in effetti questo secondo standalone, arrivato nel 2014, a due anni di distanza dal primo film corale The Avengers, ha segnato in qualche modo la resa dei conti tra Steve Rogers e il suo passato.

Un thriller più che un cinecomic normalmente inteso, Captain America: The Winter Soldier è un film d'azione in piena regola che si bea da un lato di un Chris Evans in piena forma e pienamente consapevole del personaggio, dall'altro della capacità dei due registi, Joe ed Anthony Russo (qui alla prima prova nel MCU), di intrattenere il pubblico pur con un personaggio non facile come un eroe d'altri tempi.