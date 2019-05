Avengers: in arrivo una serie tv su Captain America e Peggy Carter?

Potrebbe esistere una serie tv con protagonisti Captain America e Peggy Carter ambientata dopo Avengers: Endgame? Lo sceneggiatore risponde.

Peggy Carter ha esordito in Captain America: il primo vendicatore e ha guadagnato presto un posto nel cuore di Steve Rogers e in quello degli spettatori. Il personaggio ha preso piede anche sul piccolo schermo grazie alla serie Marvel's Agent Carter sulla ABC, ma è sul finale di Avengers: Endgame che Peggy è tornata alla ribalta (se non avete visto l'ultimo Marvel, seguiranno spoiler).

Chris Evans in una scena del film Captain America: il primo vendicatore

Negli ultimi momenti del film, Steve Rogers viaggia nel Regno Quantico negli anni '40 e decide di restare con Peggy e vivere una lunga vita insieme. I fan non si sono accontentati di quelle poche immagini presenti nel film e lo sceneggiatore Christopher Markus ha parlato della possibilità di rivedere i due insieme in qualche progetto:

"Perché no! Tutto ciò che ho scritto immaginava uno Steve casalingo e una Peggy a lavoro allo S.H.I.E.L.D. Non pensavo ci sarebbero state ulteriori avventure."

Una serie descritta così, in effetti, non sembrerebbe un grande concentrato di azione, ma per i fan la curiosità di vedere cosa è accaduto in quella vita passata insieme è fortissima. L'altro sceneggiatore Stephen McFeely ha detto la sua riguardo il finale di Captain America:

"Dall'inizio avevamo deciso che avrebbe chiuso la sua storyline con quel ballo. A un certo punto però ho iniziato a perdere di vista la scelta, era fan service o era un finale giusto per il personaggio? Credo siano entrambe le cose, è giusto per Captain America, ma vi abbiamo anche fatti felici. Non so se è giusto, ma è soddisfacente. Lui ha messo in pausa la sua vita per compiere il suo dovere, ecco perché non abbiamo mai pensato di ucciderlo, non funzionerebbe come arco narrativo. Il finale giusto è 'finalmente posso mettere da parte lo scudo perché me lo sono meritato'."