Captain America: Kevin Feige smentisce il ritorno di Chris Evans

Chris Evans non tornerà a interpretare Captain America: la smentita arriva direttamente da Kevin Feige.

Il presidente dei Marvel Studios, durante un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly per promuovere The Falcon and the Winter Soldier, ha infatti commentato l'indiscrezione che era emersa online nel mese di gennaio.

Kevin Feige, parlando dell'eventuale ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe, ha dichiarato: "Ormai raramente rispondo di no a qualsiasi cosa perché le cose mi sorprendono sempre quando accadono, ma quell'indiscrezione, penso, sia stata smentita piuttosto rapidamente proprio da lui".

L'interprete di Steve Rogers/Captain America aveva infatti scritto su Twitter che non sapeva nulla delle trattative con lo studio di cui si parlava online.

Anthony Mackie, sul ritorno di Evans, ha inoltre raccontato: "Quando è uscita quella notizia stavo pescando. Quando sono tornato a riva un tizio che era sul molo mi ha detto 'Ehi, amico! Hai visto questa cosa?'. Frequento la stessa persona per avere le mie esche da usare quando pesco da quasi venti anni e improvvisamente ora è un fan. Non aveva idea di chi fossi. Ora è un mio fan. La Marvel mantiene così tanto i segreti ed è ridicolo quello che sappiamo e ciò di cui non siamo a conoscenza. Non ho idea se tornerà. Il tizio sul molo che mi stava vendendo gamberetti sa più cose relative a quanto accade nella Marvel rispetto a me".

Sebastian Stan ha aggiunto: "Tutto è possibile, giusto? Ho visto che ha twittato qualcosa sulla questione. Quindi non lo so. Ho l'impressione che sappia quello che dice quando parla di queste cose, quindi non sapevo cosa pensare e non ho davvero informazioni in proposito. Credo che non si possa dire 'Captain America' senza pensare a Chris Evans: ha compiuto un lavoro così incredibile con il ruolo e penso che sentiremo sempre la sua presenza, come accade nello show".