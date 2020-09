Captain America: John Krasinski come Chris Evans in un incredibile video deepfake

John Krasinski diventa Captain America nel video deepfake condiviso questa settimana sul canale Youtube Shamook. Ricordiamo che l'attore e regista era stato preso in considerazione per il ruolo di Steve Rogers, poi affidato a Chris Evans.

Ormai da tempo si fa sempre più largo l'utilizzo della tecnica deepfake per realizzare video in cui gente comune o personaggi famosi si trasformano in una o più celebrità, sostituendole in videoclip musicali o iconiche scene di film e serie tv. Nelle ultime ore anche il canale You Tube Shamook ha approfittato di tale tecnica per poter togliere in parte la curiosità di moltissimi fan del Marvel Cinematic Universe che, attraverso il video in questione, possono scoprire come sarebbe stato vedere John Krasinski nei panni di Steve Rogers e quindi di Captain America.

Come molti già sapranno, l'attore e regista di A Quiet Place - Un posto tranquillo era stato preso davvero in considerazione per l'iconica parte nel MCU, prima che il ruolo dell'amato supereroe venisse ufficialmente affidato a Chris Evans. Guardando il filmato condiviso questa settimana sul web, c'è da dire che Krasinski non avrebbe stonato affatto nei panni di Cap e, nelle scene trasformate attraverso il deepfake, risulta più che credibile come Avenger. All'inizio lo vediamo dialogare a volto scoperto con Tony Stark, poi con indosso l'elmo di Captain America, poi con abiti comuni, quindi con la divisa da Ufficiale e poi di nuovo in costume mentre parla con Thor e Black Widow. Le scene in questione si riferiscono ai film The Avengers (2012), Captain America: The winter soldier (2014), e Il primo Vendicatore (2011).

In attesa di poter vedere sul grande schermo il suo nuovo film, A Quiet Place 2, la cui uscita è stata rimandata a causa dell'emergenza Covid, John Krasinski ha ammesso che gli piacerebbe girare un film Marvel, per cui non è detto che, in un modo o nell'altro, il suo debutto del MCU possa ancora avvenire in futuro. In particolare, Krasinski ha spiegato che gli piacerebbe interpretare Mr. Fantastic mentre, per quanto riguarda la regia, ha dichiarato: "Wow, sarebbe un'idea fantastica. La trovo interessante perché sono un enorme fan della Marvel. Penso che facciano i loro progetti seguendo una formula grandiosa. Sì, accetterei al volo".