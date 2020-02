Captain America, John Krasinski: "Chris Evans è stata una scelta migliore rispetto a me!"

John Krasinski non ha ottenuto il ruolo di Captain America e in una nuova intervista l'attore ha ammesso senza problemi che Chris Evans è stata una scelta migliore per l'eroico ruolo.

I responsabili dei Marvel Studios avevano inserito il nome dell'attore tra quelli da considerare per il ruolo di Steve Rogers durante lo sviluppo del cinecomic: oltre a Chris Evans, che ha poi ottenuto la parte, c'erano in corsa John Krasinski, Garrett Hedlund, Channing Tatum e Dane Cook.

Il regista e sceneggiatore di A Quiet Place - Un posto tranquillo aveva fatto anche degli screen test in costume, non venendo però scelto dai produttori.

In un'intervista rilasciata a Total Film l'attore John Krasinski ha ora dichiarato: "So che non sarei stato bravo quanto Chris. Ho potuto vedere qualcuno fare una buona performance nel ruolo. Ne ho in realtà parlato con Chris". La star ha quindi proseguito sottolineando: "Non aver ottenuto la parte mi ha concesso grande libertà. Se l'avessi avuta la mia carriera come regista e sceneggiatore non sarebbe iniziata. Sicuramente non sarebbe mai accaduto A Quiet Place se fossi diventato Captain America".

L'impegno nei film avrebbe forse impedito all'attore di impegnarsi in progetti che richiedono un lungo periodo di riprese sul set, situazione ben diversa da quella di Evans che ha debuttato come regista nel 2014 con Before We Go, girato in poche settimane durante le pause della lavorazione dei cinecomic Marvel: A Quiet Place è stato infatti realizzato in 6 mesi.

Krasinski ha però sottolineato in passato che sarebbe felice di interpetare un supereroe: "Mi piacerebbe recitare in i Fantastici Quattro. Non ho letto così tanti fumetti da bambino ma sono un enorme fan dei supereroi, quindi mi piacerebbe girare un cinecomic".