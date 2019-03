Captain America contro Trump, Chris Evans: "È un idiota"

Captain America ha duramente criticato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed è disposto a perdere i propri fan e l'amicizia di Tom Brady, il quarterback dei New England Patriots, a causa di questioni politiche.

Chris Evans, intervistato da The Hollywood Reporter, ha dichiarato: "Non vuoi alienare metà del pubblico, ma sarei deluso da me stesso se non parlassi. In particolare se lo facessi per paura di qualche ripercussione economica o per eventuali danni alla mia carriera, è qualcosa che semplicemente mi sembra orrendo".

La star dei cinecomic Marvel ha inoltre svelato che non è convinto dell'idea di interpretare Tom Brady in un film biografico: "Spero davvero che non sia un supporter di Trump. Spero semplicemente che sia uno di quei ragazzi che forse in passato lo sosteneva e ora rimpiange la sua scelta. Forse ha pensato che sarebbe stato diverso e, anche se mi infastidisce, forse c'è una possibilità che ora pensi semplicemente che Trump sia un'assoluta testa di c**zo, come è. Se invece è ancora a bordo del treno di Trump potrei dover perdere i contatti".

Chris Evans ha quindi proseguito dichiarando: "È davvero una situazione complicata. Penso che forse qualche anno fa avrei potuto provare a gestire la situazione e accettare il sostegno di Brady per Trump, ma ora non credo di poterlo fare".

Online molte persone hanno però criticato le parole della star ricordando che milioni di americani hanno votato per Triump, molti dei quali hanno reso Chris ricco e popolare, rendendo davvero complicato capire come sia possibile andare contro i propri fan.

Chet Cannon ha scritto via Twitter: "Il loro voto non è la storia della loro vita. La tua incapacità di vedere le persone oltre le loro preferenze politiche riassumono, vergognosamente, chi sei".

Evans avrebbe però il sostegno di Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, che gli ha scritto via Twitter che apprezza ciò che sta facendo e considera la sua presa di posizione come "astuta, onorabile, nobile e in stile Captain America".

Captain America sarà uno dei protagonisti di Avengers: Endgame, in arrivo nelle sale italiane dal 24 aprile.