Captain America, Chris Evans frena l'entusiasmo sul suo ritorno: "La notizia mi giunge nuova"

Chris Evans ha frenato l'entusiasmo dei fan della Marvel dopo la notizia, pubblicata da Deadline, che l'attore avrebbe ripreso il ruolo di Captain America in un nuovo progetto della Marvel.

L'attore ha però commentato le indiscrezioni su Twitter con un breve messaggio in cui dichiara: "Questa mi giunge nuova".

Le parole di Chris Evans hanno creato ancora più confusione tra chi si è appassionato negli ultimi anni ai progetti tratti dai fumetti della Marvel. Le risposte al tweet dedicato al potenziale ritorno di Captain America sono state davvero numerose e molte reazioni sono esilaranti, come ammesso anche dall'interprete di Steve Rogers che deve aver visto alcuni degli oltre 6.000 commenti. In un secondo tweet Chris Evans ha infatti sottolineato: "Alcune delle risposte con le gif non hanno prezzo. Ottimo lavoro".

La notizia pubblicata su Deadline sosteneva che i vertici della Marvel e l'attore avessero raggiunto un nuovo accordo alla fine del 2020 che prevederebbe la sua partecipazione a uno dei progetti dello studio e che potrebbe lasciare aperte le porte per l'apparizione a un secondo film.

L'uscita di scena di Captain America era avvenuta in Avengers: Endgame dopo che Steve era ritornato indietro nel tempo per riposizionare le Gemme dell'Infinito, decidendo però di avere un lieto fine rimanendo nel passato con Peggy Carter. L'eroe era poi ritornato nel presente, ormai anziano, per consegnare il suo scudo a Sam Wilson/ The Falcon.

I fan, nelle ultime ore, avevano già ipotizzato che il ritorno di Chris Evans fosse legato all'introduzione del multiverso che potrebbe permettere di dare spazio a una delle storie pubblicate nei fumetti che mostra Captain America in versione villain. Bisognerà quindi attendere per scoprire in che modo si evolverà la situazione nel Marvel Cinematic Universe.