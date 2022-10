Captain America 4: prime indiscrezioni sul Generale Ross di Harrison Ford

Online sono apparse le prime indiscrezioni in merito al Generale Ross che sarà interpretato da Harrison Ford in Captain America: New World Order.

Harrison Ford entrerà nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo del Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross, nella Fase 5, a partire dal 2024 con Captain America: New World Order.

Nessuna certezza è ancora giunta in merito al personaggio interpretato da Harrison Ford. Ma una prima indiscrezione potrebbe raggiungere i fan proprio in queste ore.

Il richiamo della foresta: un primo piano di Harrison Ford

Secondo un nuovo rumor di The Cosmic Circus, riportato dal sito The Direct, Ross, "dopo essersi lasciato alle spalle i suoi giorni come Segretario di Stato degli Stati Uniti, ora sarà un privato cittadino nel MCU. Tuttavia, avrà probabilmente ancora i suoi legami con l'esercito e altre forze potenti, pianificando il suo 'nuovo ordine mondiale'". Un primo rumor, ma ancora nessuna certezza per il Generale Ross di Harrison Ford.

Accanto ad Harrison Ford, nel cast del film Marvel con star Anthony Mackie, ci saranno anche Shira Haas, Tim Blake Nelson e Carl Lumbly.

Captain America: New World Order sarà diretto da Julius Onah, con Dalan Musson e Malcolm Spellman che ne scriveranno la sceneggiatura. L'uscita è attualmente prevista per il 3 maggio 2024.