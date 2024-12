La canzone Forbidden Road di Robbie Williams è stata eliminata dalla shortlist degli Oscar 2025

La canzone Forbidden Road, interpretata da Robbie Williams per la colonna sonora di Better Man, è stata eliminata dalla shortlist per le nomination agli Oscar 2025.

Robbie Williams aveva scritto il brano insieme a Freddy Wexler e Sacha Skarbek.

Perché la canzone è stata esclusa dagli Oscar 2025

Forbidden Road, nonostante l'esclusione dalla corsa per conquistare una statuetta durante la 97esima edizione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy, potrebbe comunque vincere un Golden Globe.

Robbie Williams, la cui vita e carriera sono al centro del film Better Man, aveva commentato le nomination ottenute dalla canzone sostenendo: "Essere invitati al party è sempre bello".

L'esclusione sembra sia stata causata dal fatto che alcuni elementi del brano non fossero stati scritti per il film, essendo stati composti precedentemente. Secondo le fonti di Deadline, Forbidden Road avrebbe dei punti in comune con I Got A Name di Charles Fox e Norman Gimbel, canzone composta per The Last American Hero, film uscito nelle sale nel 1973.

Nessun altro brano sostituirà quello tratto da Better Man nella shortlist degli Oscar.

I dettagli del film

Better Man debutterà nei cinema italiani dal 1° gennaio 2025, dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al festival di Toronto.

Il progetto è scritto e diretto da Michael Gracey, che torna sul grande schermo dopo il successo di The Greatest Showman. Lo script è firmato anche Oliver Cole e Simon Gleeson, mentre tra i produttori esecutivi c'è lo stesso Robbie Williams.

Il film seguirà la vita e la carriera della superstar simbolo degli anni Novanta e Duemila, dall'esordio straordinario con i Take That, boyband idolo dei teenagers, alla carriera da solista con più di 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Attraversando alti e bassi personali e professionali, Williams è uscito dall'ombra del suo paesino britannico per diventare una delle più grandi pop star del mondo.