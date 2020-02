Canneseries 2020, The Walking Dead: World Beyond tra le serie tv in anteprima

Canneseries 2020 ha svelato la lineup per quella che sarà la terza edizione, in programma dal 27 marzo al 1° aprile, che vedrà l'anteprima mondiale dello spin-off The Walking Dead: World Beyond.

Canneseries 2020 svela la lineup per l'edizione in programma dal 27 marzo al 1° aprile che vede The Walking Dead: World Beyond come prodotto di punta presentato in anteprima mondiale.

A The Mandalorian, la serie targata Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars, è affidato l'importante compito di aprire la terza edizione di Canneseries: in arrivo anche in Italia a partire dal 14 marzo, giorno di lancio di Disney+ nel nostro Paese, The Mandalorian verrà proiettata sul grande schermo del Palais des festivals. Sarà la quinta stagione di Le Bureau Des Legends - Sotto Copertura a chiudere l'edizione 2020 del festival, anche se l'evento più atteso è senza dubbio la presentazione di The Walking Dead: World Beyond, la prima serie spin-off di The Walking Dead, che verrà proiettata a Canneseries in anteprima mondiale.

Ecco tutte le serie fuori concorso:

The Walking Dead: World Beyond (di Scott M. Gimple, Matt Negrete)

Upload (di Greg Daniels)

All the Way Up (di Franck Gastambide, Charles Van Tieghem, Xavier Lacaille, Giulio Callegari)

The Mandalorian

Le Bureau (stagione 5)

Nessun prodotto italiano, invece, tra le serie in concorso: