Cannes a Milano 2019: sette anteprime da mercoledì 12 giugno

I film di Cannes 2019 arrivano a Milano con sette anteprime, da mercoledì 12 giugno. A poche settimane dalla conclusione del 72° Festival di Cannes si rinnova l'appuntamento di inizio estate con le vie del cinema e la selezione, in anteprima e rigorosamente in versione originale sottotitolata, di sette tra i titoli più significativi presentati durante la kermesse francese.

Parasite: Woo-sik Choi con So-dam Park durante una scena

Le anteprime dal Festival di Cannes prenderanno il via il 12 giugno con I morti non muoiono, lo zombie movie presentato in apertura di festival, scritto e diretto da Jim Jarmusch e interpretato da un cast all star, da Bill Murray a Adam Driver, da Tilda Swinton a Selena Gomez, fino a due icone della scena musicale come Iggy Pop e Tom Waits (qui trovate la nostra recensione de I morti non muoiono).

Cannes 2019: i film più amati e odiati dalla nostra redazione

A seguire (nei giorni 17, 18, 19 e 24, 25, 26, 27) i principali film premiati dalla giuria presieduta da Alejandro González Iñarritu: la Palma d'Oro Parasite di Bong Joon-ho, astro nascente del cinema sudcoreano incoronato dalla critica internazionale con 3,5 stelle su Screen Daily, il Premio per la Migliore Sceneggiatura Portrait of a Lady on Fire di Céline Sciamma, il Premio della Giuria Les misérables di Ladj Ly, la Menzione Speciale della Giuria Il paradiso probabilmente di Elia Suleiman cui si aggiungono l'ultimo applaudito lavoro di Ken Loach, Sorry We Missed You, e una delle opere più sorprendenti del festival, The Wild Goose Lake del filmmaker cinese Diao Yinan.

Tutti i film saranno introdotti da giornalisti e critici cinematografici. Programma e informazioni su leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com.