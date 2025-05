Cannes 2025, il blackout doloso scuote il Festival: l'Italia resta fuori dalla premiazione?

Mancano poche ore alla chiusura ufficiale del Festival di Cannes, con l'Italia che si troverà probabilmente esclusa dal palmarès ufficiale, come riportano gli organi di stampa in questi minuti.

In particolare, l'Ansa riporta che nessun membro del film Fuori di Mario Martone, l'unico titolo italiano in Concorso, è stato richiamato al Palazzo del Cinema per la cerimonia di chiusura.

Il blackout che ha mandato nel panico il Festival di Cannes

Ora l'allarme sembra del tutto rientrato ma un grave blackout aveva investito Cannes e l'intera regione delle Alpi Marittime, mettendo in grave pericolo anche la regolare chiusura del Festival.

Juliette Binoche presidente di giuria in questa edizione di Cannes

Il guasto, secondo quanto riportato dalla prefettura locale, sarebbe scaturito da un incendio scoppiato nella notte in una sottostazione del comune di Tanneron, danneggiando gravemente un traliccio a Villeneuve-Lobet. Un problema che ha causato un'interruzione di corrente in circa 160.000 abitazioni e attività commerciali della zona. Inizialmente, alle 2.45 del mattino, un primo guasto elettrico aveva causato problemi nei municipi di Cannes, Nizza, Antibes e Mandelieu. Diverse proiezioni sono state sospese e il pubblico è stato invitato a lasciare le sale.

L'allarme rientrato al Festival di Cannes dopo il sospetto di dolo

Ora tutto sembra tornato alla normalità ma il blackout non sembra essere scaturito da un problema tecnico. Secondo la gendarmeria, l'interruzione elettrica è nata da un atto volontario, un possibile sabotaggio, sul quale si sta indagando.

Mario Martone sul set

Il Palais del Festival è passato ad un'alimentazione indipendente e la cerimonia di chiusura, così come le proiezioni in programma dovrebbero svolgersi senza intoppi. In ogni caso, nulla da fare per l'Italia e Mario Martone, che probabilmente uscirà a mani vuote da quest'edizione di Cannes.