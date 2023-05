Cannes 2023: Wim Wenders presenta il suo Perfect Days, Quentin Tarantino protagonista alla Quinzaine

Cannes 2023 sta giungendo alla fine e tra gli ultimi film che verranno proiettati in anteprima mondiale sulla Croisette c'è anche Perfect Days, diretto da Wim Wenders.

Mentre continua la corsa alla Palma d'oro e agli altri premi ufficiali assegnati dalla regia, nella giornata di ieri Tiger Stripes ha vinto questa edizione della Settimana della Critica.

I film in concorso

Perfect Days: una scena del film

Wim Wenders ha diretto da Perfect Days, in cui si racconta la storia di Hirayama, un uomo apparentemente soddisfatto della sua vita semplice trascorsa lavorando nel pulire i bagni di Tokyo e dando spazio alla sua passione per la musica e i libri, e per gli alberi che fotografa spesso. Una serie di incontri inaspettati rivelano gradualmente dei segreti del suo passato, celebrando inoltre la capacità di trovare la bellezza nel mondo che ci circonda. Nel cast ci sono Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada, Yumi Aso, Sayuri Ishikawa e Tomokazu Miura.

Il secondo titolo in concorso è Last Summer, della regista Catherine Breillat e con protagonisti Léa Drucker, Olivier Rabourdin, Samuel Kircher e Clotilde Courau. Al centro della trama c'è un avvocato che mette in pericolo la sua carriera e la sua famiglia avendo una relazione con un diciassettenne.

Un Certain Regard

Delphine Deloget presenta nella sezione Un Certain Regard il film Rien à perdre. La protagonista è Sylvie che vive a Brest con i suoi due figli, Sofiane e Jean-Jacques. Una notte Sofiane si ferisce mentre è da solo in casa e la madre è fuori al lavoro. La denuncia di quanto accaduto porta Sofiane a essere dato in affidamento, ma Sylvie cerca di superare gli ostacoli causati dalla burocrazia e dagli aspetti legali. Nel cat ci sono Virginie Efira, Félix Lefebvre, Arieh Worthaltier, India Hair, Mathieu Demy e Alexsis Tonetti.

Jean-Bernard Marlin è invece il regista di Salem che racconta la storia di amore di una coppia divisa dal fatto di appartenere a due gang rivali di Marsiglia.

Fuori concorso

Nella giornata verranno poi presentati, fuori concorso, il documentario Viva Varda! diretto da Pierre-Henri Gibert che racconta la vita e la carriera di Agnès Varda, e

Cobweb di Jee-Woon Kim, che segue il tentativo del regista di rigirare un suo film modificandone l'epilogo.

La Quinzaine des Cinéastes

L'ultima giornata dell'edizione 2023 si concluderà con due eventi da non perdere: una proiezione a sorpresa seguita da una conversazione con il regista Quentin Tarantino e il film di chiusura In Our Day, diretto da Hong Sangsoo. Il lungometraggio è ambientato a Seoul e ha al centro un'attrice che sta pensando di abbandonare la sua carriera e un anziano poeta che sta cercando di liberarsi della sua dipendenza da alcol e tabacco.