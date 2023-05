Cannes 2023: Tiger Stripes vince il premio della giuria della Settimana della Critica

Tiger Stripes ha conquistato il premio della giuria della Settimana della critica, che propone opere prime o seconde.

Il film è l'esordio alla regia della regia Amanda Nell Eu, al suo debutto dietro la macchina da presa.

I film vincitori

Tiger Stripes: una foto del film

La giuria della Semaine de la Critique, con presidente Audrey Diwan, ha scelto di premiare Tiger Stripes, film che racconta la storia di Zaffan, una dodicenne che scopre un segreto terrificante riguardante il proprio corpo. La ragazza dovrà lottare e, per essere libera, dovrà accettare il corpo che ha temuto, diventando una donna orgogliosa e forte. Nel cast ci sono Zafreen Zairizal, Deena Ezral e Piqa.

Il premio French Touch è invece stato assegnato a Paloma Sermon-Dai con il suo It's Raining in the House. Il film belga segue la diciassettenne Purdey e suo fratello, Makenzy, mentre vivono i primi amori e devono occuparsi una dell'altro.

Il riconoscimento al miglior attore emergente, sostenuto dalla Louis Roederer Foundation, è poi stato assegnato a Jovan Ginic di Lost Country, diretto da Vladimir Perisic. L'attore intepreta il quindicenne Stefan, alle prese con le dimostrazioni degli studenti nella Serbia del 1996 contro il regime di Milosevic. Il giovane scopre che la sua amata madre è portavoce e complice del governo corrotto contro cui lui e i suoi amici lottano.

Il premio SACD è stato infine assegnato a The Rapture di Iris Kaltenback, con protagonista una donna che si ritrova alle prese con una menzogna legata al figlio della figlia Salomé, situazione che mette a rischio il suo potenziale rapporto con Milos.