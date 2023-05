Cannes 2023, Michelle Yeoh e Brie Larson scatenate in pista durante un party

In occasione del party organizzato al Festival di Cannes per l'evento Kering's Women in Motion Dinner, Michelle Yeoh e Brie Larson hanno dato il meglio di sé sulla pista da ballo.

La Yeoh - premiata con il Women In Motion Award 2023 - ha lasciato la sala poco prima delle 2 del mattino, madida di sudore dopo aver ballato tutta la notte con Larson, membro della giuria di Cannes. Le due sono state quindi raggiunte da un sassofonista, che è saltato sul tavolo, e persino dal direttore del festival Thierry Frémaux, che si è unito alla festa.

Il video, pubblicato da Variety, è diventato virale: la Yeoh e la Larson lo hanno condiviso sui loro social media e hanno raccontato di essersi incontrate per la prima volta in quell'occasione di festa.

La Yeoh non è stata solo la regina della festa ma anche la regina della serata, pronunciando un grande discorso sull'inclusività nel mondo del cinema:

"Ho osservato questa marea che cambiava nel corso della mia carriera", ha detto la Yeoh ritirando il premio. "Per troppo tempo, noi donne siamo state lasciate fuori dalle stanze e dalle conversazioni che contavano. Ci è stato detto che la porta era chiusa per noi. Ebbene, Virginia Woolf una volta ha detto: 'Non c'è cancello, né serratura, né catenaccio che si possa mettere sulla libertà della mia mente'. Le nostre idee sono infinite. La nostra passione è infinita. E noi siamo qui per abbattere quella porta".

"C'è ancora del lavoro da fare", ha aggiunto Yeoh. "Abbiamo ancora molta strada da percorrere prima di poter essere su un piano di parità. Quindi vorrei dirvi di continuare a lottare, a spingere, a raccontare le vostre storie. Le vostre voci sono importanti e la vostra visione è vitale".