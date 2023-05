Cannes 2023, Johnny Depp sul suo ritorno: "Non sono andato da nessuna parte, sono sempre stato qui"

Johnny Depp ha detto che cosa pensa del "sul suo ritorno" durante la conferenza stampa che ha avuto luogo questa mattina al Festival di Cannes 2023: l'attore di Jeanne du Barry ha confessato di non comprendere il motivo per cui i media si ostinano ad usare quella parola, "ritorno", visto che lui "non è mai andato da nessuna parte".

"Continuo a chiedermi perché venga continuamente usata la parola 'ritorno', perché io non sono andato da nessuna parte, sono sempre stato qui. A dire la verità vivo proprio qui, ad appena 40 minuti di distanza da Cannes", ha affermato Depp, dopo essere arrivato alla conferenza con 45 minuti di ritardo.

"Sì, magari alcune persone hanno smesso di chiamarmi per offrirmi un lavoro per qualunque fosse la loro paura in quel momento, ma io... io non sono andato da nessuna parte", ha continuato la star, per poi rispondere a coloro che hanno protestato per la sua presenza al Festival: "Mettiamo che un giorno venga bandito da tutti i McDonald's del mondo a vita."

"E che poi ci possa tornare. Ci sarebbero sicuramente diverse persone molto arrabbiate in una stanza che mi guardano mentre mangio del purè dagli schermi dei loro computer. Queste persone hanno troppo tempo libero e invece di odiare me, dovrebbero preoccuparsi delle cose che contano davvero nella vita", ha concluso Johnny Depp.

La sua nuova pellicola, Jeanne Du Barry - La favorita del re, in cui interpreta il re Luigi XV, ha ricevuto una standing ovation di sette minuti al lussuoso Grand Theatre Lumiere, dove è stato presentato in anteprima durante la serata di ieri. Il film, diretto dall'attrice e regista francese Maïwenn Le Besco, racconta la vita della cortigiana francese Madame du Barry, conosciuta per essere diventata "la favorita del re".