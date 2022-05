Cannes 2022: Tom Cruise e Jennifer Connelly sul red carpet di Top Gun: Maverick (FOTO)

Tom Cruise e Jennifer Connelly hanno sfilato sul red carpet di Cannes 2022 per la premiere di Top Gun: Maverick, pellicola che sarà proiettata nelle sale italiane a partire dal 25 maggio.

Tom Cruise è arrivato a Cannes 2022, dove viene presentato in anteprima fuori concorso il film Top Gun: Maverick: l'attore ha sfilato sul red carpet dove, in compagnia dei colleghi Jennifer Connelly, Glen Powell e Miles Teller e del regista Joseph Kosinski, ha posato per i fotografi del festival.

Cruise, 59 anni, che ha ripreso il suo famoso ruolo di Pete 'Maverick' Mitchell nella pellicola, ha indossato un classico smoking nero, mentre Jennifer, 51 anni, che interpreta Penny Benjamin, ha scelto un meraviglioso metallic dress firmato Louis Vuitton, che è stato selezionato per lei dalla stilista Leslie Fremar.

Dopo aver visionato una clip in cui veniva ripercorsa la sua carriera, la star di Mission: Impossible ha scherzato: "Guardate che io ricordo tutto eh. Quando faccio un film penso sempre come se fossi io stesso spettatore, per questo cerco sempre di cambiare ruoli, storie, personaggi, set, continuo sempre ad imparare, continuo a esplorare."

"La mia carriera è tutta amore e passione per il cinema. Vado sempre in sala quando escono i film. Mi metto il berretto e mi siedo tra il pubblico con tutti. Ho passato molto tempo con i proprietari delle sale", ha concluso Tom Cruise. "Vado al cinema e ci sono persone che servono i popcorn e gestiscono queste sale. A loro dico: 'So cosa stai passando, sappi solo che stiamo facendo due sequel di Mission: Impossible e ora il nuovo Top Gun".