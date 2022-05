Cannes 2022: donna in topless manifesta e urla sul red carpet (FOTO e VIDEO)

Una donna è stata bloccata dalla sicurezza del Festival di Cannes 2022 mentre manifestava in topless e urlava sul red carpet con la bandiera dell'Ucraina dipinta sul petto e la scritta "Stop Raping Us".

Il Festival di Cannes 2022 è iniziato solo questa settimana e già sono diverse le immagini che rimarranno nella storia dell'evento: c'è stata la Palma d'Oro onoraria a Tom Cruise per Top Gun: Maverick, il sorriso smagliante di Julia Roberts sul tappeto rosso e, da qualche ora, si aggiunge anche la foto della donna, ancora non identificata, che ha manifestato in topless sul red carpet, urlando e costringendo la security a bloccarla e portarla via. Negli scatti e nei video che circolano sul web, la donna può essere vista con il petto dipinto con i colori della bandiera dell'Ucraina, il rosso del "sangue" tra le gambe e la scritta "Stop Raping Us". Tutto è accaduto prima della première di Three Thousand Years of Longing di George Miller. La manifestante si è spogliata, si è inginocchiata ed ha iniziato a urlare prima di essere coperta da un cappotto e rimossa dalla sicurezza di Cannes. Il tappeto rosso di Cannes è fiancheggiato da guardie di sicurezza e richiede ai partecipanti di passare attraverso un metal detector e più controlli di sicurezza.

Three Thousand Years of Longing è il prossimo film del regista George Miller dopo Mad Max: Fury Road. L'opera è interpretata da Idris Elba e Tilda Swinton, entrambe presenti alla première del film. Il film racconta una storia di fantasia e d'amore in cui Elba interpreta un antico Djinn che si offre di concedere al personaggio di Swinton tre desideri in cambio della sua libertà, anche se Swinton dubita che il Djinn sia reale e teme le conseguenze di tali desideri.