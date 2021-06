Cannes 2021: trailer e poster del film-concerto di Bill Murray New Worlds: The Cradle of Civilization

Bill Murray canta I Feel Pretty da West Side Story nel primo trailer del documentario New Worlds: The Cradle of Civilization, che sarà presentato a Cannes 2021.

Collider ha svelato trailer e poster di New Worlds: The Cradle of Civilization, film-concerto con Bill Murray che verrà presentato a Cannes 2021.

Girato in una notte d'estate sull'Acropoli di Atene, New Worlds: The Cradle of Civilization documenta l'ultima data del tour europeo New Worlds di Bill Murray e del violoncellista Jan Vogler.

Murray e Vogler sono affiancati dalla violinista Mira Wang e dalla pianista Vanessa Perez per una serata di poesia e musica che tocca temi come l'amore, la speranza e il dolore. Spaziando da Johann Sebastian Bach e Walt Whitman a Van Morrison e West Side Story, la serata ricca di humor, musica e poesia è dominata dal carisma di Bill Murray, che ha prodotto e supervisionato il montaggio del documentario musicale diretto da Andrew Muscato.