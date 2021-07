Cannes 2021, Timothée Chalamet nudo nella clip video di The French Dispatch

Appena reduce dalla presentazione in anteprima mondiale di The French Dispatch al Festival di Cannes, Timothée Chalamet appare nudo nella nuova clip video del film di Wes Anderson.

Fox Searchlight ha rilasciato una nuova clip video del film The Frech Dispatch che mostra niente meno che Timothée Chalamet nudo. Si tratta di una scena del film di Wes Anderson che è stato appena presentato in anteprima mondiale all'ultima edizione del Festival di Cannes 2021.

Come riportato da Av Club, la scena in questione di The French Dispatch mostra un duetto attoriale tra Timothée Chalamet, qui senza veli, e Frances McDormand. Nella sequenza in bianco e nero, l'attrice - che interpreta la reporter Lucinda Krementz - entra in bagno asciugandosi le lacrime agli occhi. La donna è inconsapevole del fatto che lo studente attivista Zeffirelli - interpretato proprio da Chalamet - si trovi nudo dentro la vasca a scrivere il suo manifesto. Mentre esce dalla vasca, lo studente offre alla reporter la possibilità di leggere il suo manifesto. La donna si trova d'accordo con quanto affermato da lui ma gli consiglia di modificare il font.

Come citato da Variety, lo sbarco dell'intero cast del nuovo film di Wes Anderson (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The French Dispatch) ha reso il red carpet di Cannes simile a quello dei tempi precedenti al Covid. Il cast del progetto prodotto da Fox Searchlight include gli straordinari nomi di Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson, Adrien Brody, Benicio del Toro, Stephen Park e Lea Seydoux. Gli attori, tra l'altro, non hanno considerato la regola ufficiale del Festival di evitare selfie e si sono mostrati in atteggiamenti affettuosi tra loro.

A non essere presente è stata Lea Seydoux, che è recentemente risultata positiva al Covid. The French Dispatch ha ottenuto ben nove minuti di applausi ed è stato dedicato ad alcuni giornalisti e reporter del The New Yorker, tra cui Harold Ross, William Shawn, Lillian Ross, Jannet Flanner, James Baldwin e Ved Mehta.